Libya'dan yük gemisyiyle 3 günde geldiler

T24

Misurata Limanı'ndan yola çıkan Panama Bandıralı yük gemisi ''Captain Eglio'' 822 yolcusuyla Marmaris Limanı'na giriş yaptı. Özellikle kadın ve çocukların geminin güvertesinde endişeli bekleyişleri gözlerden kaçmadıLibya'dan 8 farklı ülkenin vatandaşlarının tahliyesi faaliyetlerine katılan 140 metre uzunluğundaki yük gemisi, yaklaşık 3 gün süren yolculuğun ardından 806'sı Suriye uyruklu 822 yolcusuyla kılavuz gemiler ve sahil güvenlik botları eşliğinde Marmaris Limanı'na ulaştı.Libya'nın Misurata Limanı'nda 1 Mart günü yola çıkan yük gemisi ''Captain Eglio'', 22 Suriye uyruklu mürettabatı ile saatte yaklaşık 20 kilometre hız yaptı. Gemide, 806 Suriye, 5 Libya, 2 Mısır, 2 Cezayir, 1 Tunus, 3 Ürdün, 2 Irak ve 1 Filistin uyruklu yolcu bulunuyor.Yolcuların gemiden inişlerinde yaşlı, kadın ve çocuklara öncelik verilirken, feribottaki askerlerin eşyaları da Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'nda görevlilerce liman dışına çıkarıldı.Gemide yolculuk eden yaklaşık 100 kadın ve çocuğun geminin güvertesinde güçlükle ayakta durduğu gözlendi. Gemiden inmekte güçlük yaşayan yolcular, 112 ekiplerinin yardımı ile indirildi.Yolcuların bir bölümünün yük gemisinin hangarlarında, kadın ve çocukların ise personele ait kamaralarda yolculuk ettiği bildirildi.Bu arada feribottan inen yolculardan pasaport işlemleri tamamlananlar, otobüslerle memleketlerine gönderilmeye başlandı. Yabancı yolcular ise Marmaris'teki otellerde misafir edilecek.