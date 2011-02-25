Libya'dan tahliyelere fırtına engeli

T24 - İsyanın ve çatışmaların sürdüğü Mısır'daki Türk vatandaşlarının deniz yoluyla tahliyelerinde, Ege ve Akdeniz'deki şiddetli fırtına nedeniyle sıkıntı yaşanıyor.



Ege ve Akdeniz’deki kuvvetli fırtına Libya’daki Türk vatandaşlarının tahliyesinde en önemli rolü oynayan deniz ulaşımını sekteye uğrattı.



Şu ana kadar toplam 6 bin 699 kişi Libya'dan Türkiye'ye getirilirken, bugünkü tahliyeler hava muhalefeti nedeniyle aksadı.



Bugün Libya'ya ulaşan askeri gemi Bingazi Limanı'nda demir almak için bekliyor, Türkiye'den yola çıkan iki gemi ise fırtına nedeniyle ilerleyemiyor; 'Samsun' gemisi Girit'te 'Ankara' gemisi ise Bozcaada'da demir atmış durumda.



Ege ve Akdeniz’deki şiddetli fırtına nedeniyle deniz yoluyla tahliyelerde yaşanan sıkıntı kriz masasında değerlendirilirken, hava şartlarının düzelmemesi durumunda ‘yatay tahliyeler’e ağırlık verilmesi üzerinde duruluyor; yani, Türk vatandaşlarının Mısır ve Tunus nakilleri ve buradan hava yoluyla Türkiye’ye getirilmeleri.



Deniz yoluyla yapılması planlanan tahliyelerde yaşanan bu sıkıntıların yanında, hava yoluyla yapılan tahliyeler ise sürüyor. 4 askeri nakil uçağının 363 kişi ile birlikte gece saatlerinde Dalaman’a inmesi bekleniyor.



Libya'dan Tunus'a geçen 210 Türk vatandaşı da, Cebre havalimanından kalkan uçakla Türkiye'ye getiriliyor.



Ayrıca THY’ye ait bir uçak, Trablus'tan 194 Türk vatandaşına daha İstanbul'a getirdi. Yolcular, kendilerini bekleyen yakınları tarafından sevinç gözyaşlarıyla karşılandı. Gelen yolculardan bazıları açıklamalarda bulundu.





'ABARTILIYOR, GERİ DÖNECEĞİM'



Füsun Özbek, çocuğunun okulu kapandığı için İstanbul'a döndüğünü belirterek, olayların medya tarafından abartıldığını öne sürdü. Sadece karakolların yakıldığını ifade eden Özbek, günlük yaşantının Trablus'ta devam ettiğini ve tekrar Libya'ya döneceğini söyledi



Havalimanına tank ile topun ortasında geldiklerini anlatan Salih Akyurt ise çalıştığı iş yerinin göstericiler tarafından yağmalandığını, havalimanının da ülkeden çıkmak isteyen Mısırlılar tarafından kapatıldığını ve polisi baskı altına aldıklarını öne sürdü. Akyurt, ''Hükümetimizden Allah razı olsun. Hayatımızı kurtardı. Bizden başka hiçbir devletin vatandaşı ülkeden çıkamıyor'' dedi.





'BAŞKENTTE KAN GÖVDEYİ GÖTÜRÜYOR'



Havalimanında 4 gündür beklediğini söyleyen Zekeriya Yılmaz da ''Vatandaşlarına sahip çıkan

sadece Türk Konsolosluğu. Trablus'ta kan gövdeyi götürüyor. Dün gözümüzün önünde bir polisi öldürdüler, bir tanesinin de bacaklarını kırdılar. Havalimanında Mısırlılar polislere saldırdı. Birbirlerini öldürdüler'' diye konuştu. Yılmaz, havalimanında tahliye olmayı bekleyen çok sayıda Türk vatandaşının bulunduğunu kaydetti.





'POLİSLER HİÇ KİMSEYE ACIMIYOR'



Eşi ve çocuğu ile ülkeye dönen Kemal Ünal da havalimanında 3 gündür aç ve susuz kaldıklarını belirterek ''Başımızın üstünden kurşunlar geçti. Bayağı sıkıntı yaşadık. Havalimanında çıkan olaylarda ölen Mısır vatandaşları oldu. Polisler hiç kimseye acımıyor'' dedi.





