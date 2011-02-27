Libya'dan tahliyelerde sona doğru!

T24 - Başbakan Erdoğan Almanya'da konuştu ve Libya'dan şu ana kadar 16500 Türk vatandaşının tahliye edildiğini belirterek, kendisine tahliye edilmek istemeyen bir vatandaştan mektup geldiğini söyledi.

Erdoğan, Almanya'nın Düsseldorf kentinde İssdome Salonu'nda düzenlenen 'Düsseldorf Buluşması' konulu toplantıda Türk vatandaşlarına hitap etti.





Başbakan Erdoğan, Almanya'daki gurbetçilere seslendi.



Başbakan Erdoğan, Kaddafi'ye karşı isyanın olduğu ve çatışmaların yaşandığı Libya'daki Türk vatandaşlarıyla ilgili bir açıklama yaptı.



Yaklaşık 11 bin Türk'le Almanya'da biraraya gelen Erdoğan, Libya'daki Beyza isimli bir Türk vatandaşından gelen mektuptan bahsetti.



Beyza'nın mektubunda, Libya'da kalmak istediğini belirttiğini ifade eden Erdoğan, artık az sayıda tahliye talebinin geldiğini söyledi.



Yaklaşık 30 bin Türk vatandaşının bulunduğu Libya'dan şu ana kadar 16500 kişinin tahliye edildiğini belirten Başbakan Erdoğan, kendisine gelen bir mektubu örnek göstererek bu tahliyelerde sona yaklaşıldığı mesajı verdi.



Almanya'da Türklerle Düsseldorf'taki buluşmasında konuşan Erdoğan, "Libya'da yaşayan Beyza isimli bir kızımızdan mektup aldım. Mektubunda, 'Başbakanım bizi tahliye etmeyin, burada kalmak istiyorum' diyordu; geleceğine yatırım yapıyor. Yaklaşık 30 bin Türk vatandaşı vardı ve 16500'ünü tahliye ettik. Artık çok az sayıda tahliye talebi geliyor, kalmak istiyorlar..." şeklinde konuştu.



Türkiye'nin Libya'dan yaptığı tahliyeleri tüm dünyanın konuştuğunu belirten Erdoğan, Almanya'daki Türklere de seslendi: "Yalnız değilsiniz. Hem Federal Almanya'nın hem de büyük bir devlet olan Türkiye Cumhuriyeti'nin koruması altındasınız..."



Bu arada Başbakan Erdoğan, konuşmasının başında, bugün hayatını kaybeden SP Genel Başkanı ve eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ı bir kez daha şükranla, saygıyla rahmetle yad ettiğini dile getirdi.





