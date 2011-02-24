-LİBYA'DAN TAHLİYELER SÜRÜYOR İSTANBUL (A.A) - 24.02.2011 - Libya'da iki ayrı firmada çalışan toplam 343 Türk işçi İstanbul'a getirildi. Doğuş Holding, kiraladığı özel bir uçakla, Libya'da Sirte Al-Tahady Üniversitesi kompleksi inşaatında çalışan 168 çalışanını İstanbul'a getirdi. Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na gece saatlerinde inen uçaktaki işçileri, Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk ve holding görevlileriyle işçilerin aileleri karşıladı. İşçiler, alkışlarla karşılanırken, bazı ailelerin gözyaşlarını tutamadıkları görüldü. Eşi ve iki çocuğuyla gelen Filiz Kurnaz, Sirte'de, Libya'nın bazı bölgelerinde yaşanan olaylardan dolayı herhangi bir sıkıntı duymadıklarını ve Libyalıların kendilerine yardımcı olduğunu söyledi. Türkiye'de olaylara ilişkin yapılan bazı açıklamaların Libya'daki Türkleri zor durumda bıraktığını belirten Kurnaz, ''Bizi ürküten Türkiye'deki haberlerin oradaki Türkleri düşünmeden yapılması. Türkleri düşünmeden aleyhte çok haberler yapıldı ilk başta. Biz oralarda çok üzüldük'' dedi, Talip Berk de bulundukları bölgede zaman zaman gıda sıkıntısı yaşandığını söyledi. Doğuş Holdinge bağlı inşaat şirketinin işçilerinden İstanbul'da yaşayanlar evlerine götürülürken, evleri il dışında olanlar Bağcılar'daki misafirhanede konuk edildi. Doğuş Holding'in Sirte'de bulunan 372 işçisinin de önümüzdeki günlerde özel uçaklarla Türkiye'ye getirileceği bildirildi. Bu arada, Libya'nın Trablus kentinde faaliyet gösteren Sistem İnşaat ve Anayurt İnşaat şirketlerinin 175 işçisi de özel uçakla İstanbul'a getirildi. -AYAKLANMALARDA SON GELİŞMELER- Kuzey Afrika ve Ortadoğu ülkelerini saran siyasi ve sosyal ayaklanma dalgası, bu ülkelerin otoriter rejimlerine bağlı güvenlik güçleri tarafından sertçe bastırılmaya çalışılıyor. Bölgenin bazı ülkelerinde durum şöyle: -LİBYA- Kuzey Afrika ülkelerinden Libya'da, 42 yıldır iktidarı elinde bulunduran Muammer Kaddafi'nin, devam eden gösteriler ve yer yer askerlerin de göstericilere katılması sonucu, Libya'nın doğusundaki çok sayıda bölgenin kontrolünü kaybettiği belirtiliyor. Yönetimde kalmaya kararlı olduğunu ve gerekirse ayaklanmayı "kanda boğacağını" söyleyen Kaddafi, her ne pahasına olursa olsun ülkenin kontrolünü yeniden ele alacağını vurguluyor. Kaddafi'ye bağlı askeri birliklerin ve paralı askerlerin halka karşı giriştiği katliamı kınayan ve Kaddafi'yi "insanlığa karşı suç işlemekle" ve "soykırım" ile suçlayan uluslararası toplum ise, şiddetin bir an önce durmasını istiyor. 15 Şubat tarihinden bu yana meydana gelen şiddet olaylarında, yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği ifade ediliyor. Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu'na (FIDH) göre, 15 Şubattan bu yana meydana gelen şiddet olaylarında en az 640 kişi hayatını kaybetti. Kaddafi'nin eski bir protokol yetkilisine göre ise, binden fazla kişi yaşamını yitirdi. İtalya Dışişleri Bakanı Franco Frattini, ülkenin doğusunda El Kaide'nin eski bir Guantanamo tutsağının idaresinde İslami emirlik kurduğunu belirtirken, terör örgütü El Kaide'nin Mağrib kolu, Libya'daki protestocuları desteklediğini duyurdu. Libya Dışişleri Bakan yardımcısı Halid Kaym da, ülkeye yasadışı yollardan girmiş olan yabancı gazetecilerin, yasadışı konumda bulundukları yönünde uyarıda bulundu. Ayaklanmalar sonucu, binlerce kişinin komşu ülkeler Tunus ve Mısır'a kaçtığı bildiriliyor. -TUNUS- Kızılay yetkilileri, toplam 5 bin 700'den fazla Libyalının ve Tunuslunun, Libya'dan Tunus'a kaçtığını belirtiler ve Tunus'un, Libya'dan gelecek yoğun bir göç tehlikesiyle karşı karşıya kalabileceği konusunda uyarıda bulundular. -MISIR- Libya'da meydana gelen şiddet olaylarından kaçan yaklaşık 15 bin kişinin kısa süre önce halk isyanının yaşandığı Mısır'ın Sallum sınır kapısından bu ülkeye giriş yaptığı bildiriliyor. Mısırlı yetkililer ayrıca, Libyalı makamlardan Libya'da yaşayan Mısır vatandaşlarını ülkeye geri getirmek amacıyla 37 uçak seferi düzenleme izni aldığı belirtiliyor. Kahire'ye göre, yaklaşık bir buçuk milyon Mısırlı Libya'da çalışıyor. Mısır'ın başkenti Kahire'de, yeniden işe alınmayı talep eden polislerin İçişleri Bakanlığına ait bir binayı ateşe verdikleri ama yangının, Kahire'de güvenliği sağlamakla görevli olan askerler tarafından hemen söndürüldüğü ifade ediliyor. -CEZAYİR- Cezayir de, iktidar olağanüstü halin çok yakında kalkacağını, ülkenin ekonomik durumunu düzeltmeye, istihdamı sağlamaya ve konut sorununu çözmeye yönelik önlemlerin alınacağını duyurdu. İktidar Cumartesi günü başkent Cezayir'de planlanan muhalefetin yürüyüşünü ise yasaklandığını açıkladı. -FAS- Fas'ta, dernekler ve genç Faslılar, başkent Rabat'ta "acil siyasi taleplerin bildirilmesi amacıyla yapılan halk seferberliğinin devam edeceğini" duyurdular ama düzenlenecek olan olası yeni gösteriler için tarih belirtmediler. -YEMEN- Körfez ülkelerinden Yemen'de, başkent Sana'da iktidar yanlılarının, iktidar karşıtı göstericilerin bir oturma eylemine müdahalesi iki göstericinin ölümüne yol açtı. Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih'in iktidarı terk etmesini isteyen binlerce gösterici başkent Sana'yı işgal etmiş durumda. İktidar partisi Genel Halk Kongresi (CPG), düzenlemeyi öngördüğü bir karşı gösteriyi süresiz ertelediğini açıkladı ve CPG'nin on milletvekili, ülkedeki gösterilerde baskı ve güç kullanılmasını protesto için partilerinden istifa etti. Hastane kaynakları, gösterilerin başladığı 13 Şubattan bu yana, toplam 16 kişinin hayatını yitirdiğini belirtti. -BAHREYN- Diğer körfez ülkesi Bahreyn'de de, başkent Manama'nın merkezinde düzenli olarak toplanan protestocular, iktidarın gerekli reformları yapmasını bekliyor. Bahreyn'de, 14 Şubattan bu yana meydana gelen gösterilerde 7 protestocu hayatını kaybetti. -IRAK- Irak'ın kuzeyi Halepçe'de, iki Kürt partisinin militanları arasında bir haftadır meydana gelen çatışmalarda biri polis memuru olmak üzere, 5 kişinin öldüğü 10 kişinin de yaralandığı belirtiliyor. -SİLAHLARINI TESLİM ETMELERİNİ İSTEDİ- Bu arada, Libya hükümeti, göstericilerden silahlarını teslim etmelerini istedi. Libya Halk Güvenlik Komitesi tarafından bugün canlı olarak televizyondan okunan bildiride ayrıca protesto göstericilerinin liderleri hakkında bilgi verenlere ödül verileceği duyuruldu. Libya ordusunda görevli bir subay tarafından okunan bildiride, ''Silahlarını teslim ederek pişmanlık gösterenler kanuni takibata uğramaktan muaf tutulacak. Komite, vatandaşlara işbirliği yapmaları ve para, araç gereç veya sarhoş edici maddeler ve halüsinasyonlara yol açan haplar vererek gençleri ayartan kişiler hakkında bilgi vermeleri çağrısında bulunur. İşbirliği yapanlar ile bu kişiler hakkında bilgi verenlere yüklüce para ödülü verilecektir'' denildi. -PROTESTOCULARI KORUMASINI İSTEDİ- Yemen Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih, 32 yıllık iktidarını bitirmeye çalışan protestocuların korunması için güvenlik güçlerine emir verdi. Yemen'in Washington Büyükelçiliği basın ataşesi tarafından aktarılan açıklamada Salih'in, güvenlik güçlerine protestocuları koruma, bütün çatışmaları durdurma ve hükümet destekçileri ile karşıtlarının doğrudan karşı karşıya gelmesini engelleme emri verdiği belirtildi. Açıklamada, Salih'in, ''Yemen hükümeti, vatandaşlarının ifade özgürlüğü haklarını korumaya devam edecektir'' dediği belirtildi. Güvenlik güçleri dün Aden'de yüzlerce protestocuyu dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve mermi kullanmıştı. Uluslararası Af Örgütü, Sanaa'da 2 kişinin öldüğünü belirtmiş ve yetkililerin buna devam etmesi halinde daha çok protestocunun öleceği uyarısında bulunmuştu.