-LİBYA'DAN RADARI OLMAYAN TEKNE İLE DATÇA'YA GELDİLER ANKARA (A.A) - 24.02.2011 - Libya'dan radarı ve telsizi olmayan bir tekneyle kaçan 7 Türk, Datça'ya geldi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Libya'nın Derna kentinden önceki gün kendi olanaklarıyla sadece pusula kullanarak kaçan 6 sualtı teknisyeni ve bir kaptan, akşam saatlerinde Datça açıklarında, Sahil Güvenlik Komutanlığının ekipleri tarafından fark edildi. Ekiplerin sahile çıkardığı Türklerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Türklerin, Libya lideri Muammer Kaddafi güçlerinin, çalıştıkları tesisi ve kenti bombalayacağı ya da ayaklanmacıların kentteki yabancıları gözaltına alacağı söylentilerinin güçlenmesi nedeniyle kaçarak saatte 6-7 mil hız yapan bir tekneyle 140 mil uzaklıktaki Girit Adası'na ulaşmayı hedeflemişti. Geride kalan işçiler, Hicret-1 isimli teknenin limandan sorunsuz ayrıldığını ve gözden kayboluncaya kadar sorunsuz ilerlediğini belirtmiş, ancak gemide bulunanların bir haberleşme aygıtı olmadığı için kaçan Türklerle iletişim kurulamamıştı.