Libya'dan kaçışın ilk fotoğrafları!

T24- Libya'nın Bingazi Limanı'ndan aldığı yolcularla yola çıkan “Orhan Gazi-1” ve “Osman Gazi-1” feribotlarının Marmaris Limanı'na ulaşmak üzere Akdeniz'deki seyri devam ediyor.





Feribotun yolcularını aldığı sırada Bingazi Limanı mahşer yerine dönerken binlerce Türk yolcunun yanında 30 da yabancı yolcu İDO feribotuyla Türkiye'ye geliyor.

İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş'ye ait feribotlarla tahliye edilen 3 bin yolcudan bazıları geceyi koltuklarda, bazıları da koltuklar arasında yerde geçirdi.Vatandaşlara sabah kahvaltısında, Türk Kızılayı'nın feribotlara gıda desteği sağlamak amacıyla yüklediği kumanyalar dağıtıldı.

Bazı yolcular kağıt oynayarak, bazıları uyuyarak, bazıları da sohbet ederek vakit geçirmeye çalışıyor. Deniz tutması nedeniyle fenalaşan yolculara, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi müdahale ediyor. Yolcular arasında ağır yaralı olan bir kişi de yine sağlık ekibinin kontrolü altında tutuluyor.



Bir taraftan da isimleri okunan vatandaşlara tek tek pasaportları ve seyahat belgeleri veriliyor.

Marmaris'e saat 23.00'te ulaşması planlanan “Orhan Gazi-1” feribotundaki 1500 yolcu arasında yabancı uyruklu 30 kişi ile 10 gün önce dünyaya gelen Onur Eren Çalışkan adlı bir bebek de yer alıyor.

Feribotların Marmaris'e varmasının ardından yolcular, gitmek istedikleri şehirlere ücretsiz olarak otobüs veya uçakla gönderilecek.





67 Türk İstanbul'a geldi





Libya Havayolları'na ait tarifeli uçakla 67 Türk, Trablus'tan İstanbul'a geldi. Libya'daki olaylar nedeniyle ülkeden ayrılarak LN 192 sefer sayılı Libya Havayolları uçağıyla Atatürk Havalimanı'na gelen Türkler, yakınları tarafından sevinç gözyaşları ile karşılandı.

Yolculardan Özkan Tetik, 21 Şubattan beri Trablus Havalimanı'nda mahsur kaldıklarını belirterek, “Aç, susuz kaldık, her şeyin fiyatı arttı. Havalimanına bileti olan ve uçuş tarihi gelen kişileri alıyorlar. Herkes dışarıda bekliyor. Hiçbir yetkiliden yardım görmedik, bulabildiğimiz ilk biletle Türkiye'ye geldik” dedi.

Libya'da işçi olarak çalıştığını belirten Cemal Yamur, ülkede şartların çok zor olduğunu ifade ederek, “Bilet alamayan, pasaportu kaybolan, hava alanına ulaşamayan Türkler olduğunu duyduk. Kendi imkanımızla hava alanına geldik. Dünden itibaren Mısırlılar hava alanına çok yoğun şekilde geldi, hava alanını adeta işgal ettiler. Türkler dışarıda kalmış durumda” diye konuştu.

Yamur, Libya lideri Muammer Kaddafi'nin konuşmasının ardından Libyalıların Trablus sokaklara döküldüğünü belirterek, 'Kaddafi'nin televizyon konuşmasının ardından herkes Trablus sokaklarına döküldü. Kaddafi yanlıları sabaha kadar kutlama gösterileri yaptı. Zaten Trablus'ta Kaddafi yanlıları var” dedi.



Türkiye'ye geldiğine sevinemedi





Libya'da çalışan eşini bırakmak zorunda kalarak Türkiye'ye dönen Güneş Mengüllüoğlu da çok üzgün olduğunu söyleyerek, “Orada çok kötü şeyler yaşanıyor. Eşim Misurata kentinde kalıyor. Az önce kendisiyle konuştum, evde güvendeymiş. Ama Libya'da yarın ne olacağı, bir saat sonra ne olacağı belli değil” diye konuştu.

Libya'daki Türklerin çok mağdur durumda olduğunu ifade eden Mengüllüoğlu, “Trablus yolunda Peşmerge gibi giyinmiş, ellerinde silahlar olan insanlar gördük. Herkes çok tedirgin” şeklinde konuştu.

Bu arada, Libya'da yaşayan kızını görmeye giden ablası Neval Özal'dan haber alamadığını söyleyen ve havalimanında bekleyen Gülseren Askar da, ablasının Libya Havayolları uçağından inmesiyle büyük sevinç yaşadı.











