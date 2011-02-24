Libya'dan getirilenlerin sayısı 7 bini geçti

T24-



Dışişleri Bakanlığında oluşturulan kriz merkezinin sözcüsü de olan Ünal, 4 bin 34 kişinin hava, 3 bin 28 kişinin deniz yoluyla getirildiğini belirtti.





Libya'da faaliyet gösteren bazı şirketlerin charter uçuşları için izin aldığını kaydeden Ünal, bugün için Trablus'tan İstanbul'a ikisi tarifeli, ikisi charter olmak üzere dört uçağın, İskenderiye'den (Mısır) İstanbul'a iki uçağın ve Cerba'dan (Tunus) İstanbul'a bir uçağın hareket edeceğini bildirdi.



Ünal, 21 yabancı ülkenin, vatandaşlarının tahliyesi için Türkiye'den yardım istediğini, önceliği Türk vatandaşlarının tahliyesine verdiklerini kaydetti.



"Orhan Gazi-1" ve "Osman Gazi-1" feribotlarıyla dün gece bazı yabancı ülke vatandaşlarının da Türkiye'ye getirildiğini aktaran Ünal, "Orhan Gazi-1"de 29, "Osman Gazi-1"de ise 59 yabancının bulunduğunu belirtti.



3 BİN 874'Ü THY İLE GETİRİLDİ



Türk Hava Yolları (THY), Libya'da olayların başlamasının ardından, Türklerin tahliyesi için 19-23 Şubat tarihleri arasında 17 sefer düzenleyerek 3 bin 874 kişiyi Türkiye'ye getirdi.



THY Basın Müşavirliğinden alınan bilgiye göre, Libya'da bulunan Türkleri tahliye edebilmek için 19-23 Şubat tarihleri arasında tarifeli ve özel uçaklarla toplam 17 sefer gerçekleştirildi.



Libya'dan ayrılmak isteyen Türklerin tahliyesi için THY Trablus, Bingazi, Tunus ve İskenderiye havalimanlarına gerçekleştirilen seferlerle 3 bin 874 kişi Türkiye'ye getirildi.



THY, Libya'daki Türklerin getirilmesi için bu ülkeye adeta hava köprüsü kurarken, tahliye işlemleri tarifeli ve özel uçaklarla aralıksız sürdürülüyor.



LİBYA'DAN OSMANGAZİ FERİBOTUYLA GETİRİLEN TÜRK YOLCULARIN İSİM LİSTESİ



LİBYA'DAN ORHANGAZİ FERİBOTUYLA GETİRİLEN TÜRK YOLCULARIN İSİM LİSTESİ