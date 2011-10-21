-Libya'dan getirilen 25 yaralıdan biri öldü İSTANBUL (A.A) - 21.10.2011 - Libya'da yaşanan olaylarda yaralanarak tedavi amacıyla İstanbul'a getirilen 25 yaralıdan biri uçakta öldü. Libya Hava Yollarına ait uçakla Atatürk Havalimanına getirilen 25 yaralıdan biri, uçağın inişi sırasında fenalaştı. Uçak indikten sonra yapılan kontrolde, bu kişinin hayatını kaybettiği anlaşıldı. Ölen kişinin cesedi, aynı uçakla Libya'ya geri gönderildi. Diğer yaralılar ise ambulanslarla Şişli'de bulunan özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.