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Dünya

LİBYA'DAN GEMİYLE KAÇAN 222 KİŞİ YAKALANDI TUNUS (A.A)

15 Mayıs 2011 17:32

-LİBYA'DAN GEMİYLE KAÇAN 222 KİŞİ YAKALANDI TUNUS (A.A) - 15.05.2011 - Tunus denizcilik yetkililerinin, deniz yoluyla Libya'dan kaçan 222 kişiyi kurtardığı bildirildi. Resmi haber ajansı TAP, İtalya'ya ulaşmayı hedefleyen geminin su almaya başladığını ve ciddi hasar gördüğünü, imdat çağrısı üzerine yetkililerin kaçak göçmenleri Tunus'un güneydoğu kıyılarında Libya'ya yakın olan Cerba açıklarında kurtardığını duyurdu. TAP, kaçakların tamamının Tunus'taki Choucha kampına alındığını belirtti. Bu arada Tunuslu güvenlik yetkilileri, Libya sınırı yakınlarında patlayıcı kemeri ve bombalar taşıyan iki El Kaide üyesinin tutuklandığını bildirdi. Tunus televizyonu, yakalanan kişilerin El Kaide'nin İslami Mağrip kanadına üye olduğunun tahmin edildiğini kaydederek, militanların Ramada bölgesinde tutuklandığını belirtti. Arap ve Batılı yetkililer El Kaide'nin Libya sorununu sömürebileceğini bildiriyor.

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