Libya'dan Erdoğan'a: İman El Obeydi'yi serbest bırakılmasını sağla

T24 - Libya'da Kaddafi askerlerinin kendisine tecavüz ettiğini söylemesinin ardından tutuklanan İman El Obeydi'nin serbest bırakılması için internet üzerinden kampanya başlatıldı. Kampanyayı organize eden sivil toplum örgütü Avaaz, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Türk hükümetinden yardım istedi.







Libyalı avukat Obeydi, 26 Mart günü Trablus'ta yabancı gazetecilerin kaldığı bir otele gelerek, 15 askerin kendisine tecavüz ettiğini söyledi ve ağlayarak vücudundaki darp izlerini gösterdi.

Oteldeki Libyalı istihbarat yetkilileri tarafından yaka paça dışarı çıkarılan ve bir arabaya bindirilerek götürülen Obeydi, o günden bu yana görülmedi. Ancak 29 yaşındaki kadın, bu olayın ardından tüm dünyada Libya lideri Muammer Kaddafi karşıtı hareketin sembolü haline geldi.

Libya hükümet sözcüsü Musa İbrahim, geçtiğimiz Pazartesi yaptığı açıklamada, Obeydi'nin serbest bırakıldığını, kendisine bir de avukat verilen genç kadının şu an ailesiyle birlikte olduğunu ve önümüzdeki günlerde medyaya konuşabileceğini söyledi. Musa ayrıca, tecavüzle suçlanan askerlerden bazılarının, kendilerine iftira edildiğini belirterek, Obeydi hakkında davacı olduklarını ifade etti.

"Kaddafi, Türk hükümetini dinler"

Ancak serbest kaldığı açıklanan Obeydi'nin halen daha kamuoyunun karşısına çıkmaması üzerine insan hakları, çevre ve dini özgürlükler konusunda eylemcilerin buluştuğu Uluslararası Avaaz Hareketi, "Türkiye, İman'ı kurtar!" isimli bir imza kampanyası başlattı.

Avaaz.org sitesinden yapılan açıklamada, "Türkiye'den yardım istiyoruz çünkü Kaddafi diğer uluslararası çağrıları kale almıyor, ama Türk yabancı gazetecilerin serbest bırakılmasını isteyen Türk hükümetini dinledi. Acilen Türkiye Başbakanı Erdoğan'a, İman'ın kurtarılmasına yardımcı olması için küresel boyutta bir çağrıda bulunalım" ifadesi kullanıldı.

İnternet üzerinden toplam 500 bin katılım sağlanmasının amaçlandığı kampanyaya katılmak isteyenler, "Başbakan Erdoğan ve Türk hükümetine: Libya'daki diğer rehinelerin serbest bırakılması için gösterdiğiniz çabayı takdir ediyoruz. Sizi İman El Obeydi'nin güvenliğinin sağlanması ve serbest kalması ve maruz kaldığı tecavüz olayının eksiksiz bir şekilde incelenmesi için de tüm diplomatik yolları kullanmaya çağırıyoruz" yazılı dilekçeyi imzalıyor.

İnternet sitesinde şu ana kadar yaklaşık 445 bin imza toplandı. İmza sayısı 500 bine ulaştığında dilekçenin Bingazi'deki Türk konsolosluğuna elden teslim edileceği belirtildi.