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Dünya

Libya'dan Cezayir ve diğer komşu ülkelere vize uygulaması CEZAYİR (A.A)

30 Kasım 2011 01:16

-Libya'dan Cezayir ve diğer komşu ülkelere vize uygulaması  CEZAYİR (A.A) - 29.11.2011 - Libya'nın, Cezayir ve diğer komşu ülke vatandaşlarına vize uygulaması başlattığı bildirildi. Cezayir haber ajansı APS'ye göre, Cezayir'in Trablus büyükelçiliğinden yayımlanan bildiride, yeni Libya yönetiminin vize uygulama kararının ''sadece Cezayir vatandaşlarını kapsamadığı, aynı zamanda komşu ülkelerle Arap ülkeleri vatandaşlarını da içerdiği'' belirtildi. Bildiride, eski rejimin devrilmesinden bu yana Libya'daki Cezayirlilerin durumunun diğer Arap toplumları gibi normal olduğu, Kaddafi rejiminin devrilmesinden bu yana Cezayir vatandaşlarının hiçbir ayrımcılığa ve tehdide maruz kalmadığı belirtildi. Resmi istatistiklere göre, Libya'daki Cezayirlilerin sayısı çatışmaların başlamasından önce 8 bin civarındaydı, çatışmaların başlamasının ardından 4 binden fazla Cezayirli ülkesine döndü.

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