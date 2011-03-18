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Dünya

LİBYA'DAN BM'YE: MÜDAHALE AHLAK DIŞI  TRABLUS/PARİS (A.A)

18 Mart 2011 00:59

-LİBYA'DAN BM'YE: MÜDAHALE AHLAK DIŞI  TRABLUS/PARİS (A.A) - 17.03.2011 - Libya hükümet sözcüsü Musa İbrahim, BM'nin izin vereceği herhangi bir askeri müdahalenin "yasa ve ahlak dışı" olacağını söyledi. Musa İbrahim, "Bu bir silahlı ayaklanmadır. Hangi ülke olsa buna karşı savaşır" diyerek, uluslararası toplumun kararlarını medyadaki haberlere göre aldığını iddia etti. Askeri müdahalenin yapılmaması gerektiğini, bunun Libya halkına zarar vereceğini belirten İbrahim, böyle bir durumun içerdeki tutumlarını güçlendireceğini, çünkü Libyalıların artık bir dış düşmanı olacağını ve bunun da birlik olmalarını sağlayacağını ifade etti. -FRANSA'DAN ACİL MÜDAHALEYE DESTEK- Bu arada Fransa Başbakanı François Fillon, BM Güvenlik Konseyi'nin onaylaması halinde ülkesinin Libya lideri Muammer Kaddafi'ye kısa süre içinde askeri müdahaleyi destekleyeceğini söyledi. Fillon, Fransız televizyonuna yaptığı açıklamada, Kaddafi'nin tehdidinin, uluslararası toplumun seferber olmasının ne kadar acil olduğunu gösterdiğini belirtti.

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