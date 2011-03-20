-LİBYA'DAN ATEŞKES TRABLUS (A.A) - 20.03.2011 - Libya silahlı kuvvetleri, gece saat 21.00'den itibaren (TSİ aynı), tüm birliklerine ülkeye saldıran Batılı güçlere karşı ateşkes emri verdi. Açıklamayı, başkent Trablus'ta Libya ordusu sözcüsü yaptı. Sözcü, Afrika Birliği'nin dün "savaş durumunun derhal kesilmesi" çağrısına cevaben ateşkes ilan edildiğini bildirdi. -"OBAMA, ABD'NİN ROLÜNÜ DAHA İYİ ANLATMALI" ABD Temsilciler Meclisi Başkanı John Boehner, ABD Başkanı Barack Obama'nın, Libya'daki askeri operasyona ilişkin, ''Amerika'nın rolünü daha iyi anlatması'' gerektiğini belirtti. Boehner, koalisyon güçlerinin Libya'ya operasyon başlatmasından sonraki ilk yazılı açıklamasında, ''Amerikan yönetiminin, Libya'daki misyonun ne olduğunu Amerikan halkına, kongreye ve askerlerimize tanımlama, bu misyonun başarılmasında Amerika'nın nasıl bir rol üstlendiğini daha iyi anlatma ve bunun nasıl başarılacağını net olarak ortaya koyma sorumluluğu bulunuyor'' ifadesini kullandı. Boehner, şunları kaydetti: ''Yeni askeri adımlar atmadan önce ABD yönetiminin, Libya'daki misyonun ve bunun nasıl başarılacağının Amerikan halkına ve kongreye anlatılmasında daha iyi bir performans sergilemesi gerekir.'' Boehner, ABD'nin, ''baskıdan kurtulup, halkları için özgürlük ve kendi kendini yönetme hakkı isteyenlerin arkasında durma yolunda ahlaki yükümlülüğe sahip olduğunu'' ifade etti. -ERDOĞAN, CİDDE DÖNÜŞÜ DEĞERLENDİRECEK Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Suudi Arabistan dönüşünde, Libya'daki gelişmeleri değerlendirmek üzere Dışişleri Bakanı ve üst düzey yetkililerle bir araya geleceği bildirildi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Cidde Ekonomik Forumu'na katılan ve yarın yurda dönecek olan Başbakan Erdoğan, Libya'ya düzenlenen askeri operasyonla ilgili değerlendirmelerde bulunmak üzere Dışişleri, Genelkurmay ve MİT yetkilileriyle biraraya gelecek. Erdoğan'ın, bazı dünya liderleriyle de telefon görüşmeleri yapması bekleniyor. Libya'daki gelişmeleri değerlendirmek üzere sürekli toplantıların yapıldığını kaydeden diplomatik kaynaklar, Türkiye'nin "sürecin dışında olmadığını ve her aşamayı yakından takip ettiklerini" aktardı. Türkiye'nin Libya konusunda üç önceliği olduğunu belirten yetkililer, Libya'dan Türk vatandaşlarının tahliyesi, uluslararası meşruiyet ve bölge örgütlerinin önderliğinin öncelikli olduğunu kaydetti. -LİBYA ZİRVESİ SONA ERDİ Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun Libya'ya düzenlenen operasyonla ilgili gelişmeleri değerlendirmek üzere üst düzey yetkililerle yaptığı toplantı sona erdi. Toplantıyla ilgili kısa bir açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Selçuk Ünal, krizin başlangıcından beri kriz yönetimi çerçevesinde kurumlararası toplantıların gerçekleştirildiğini söyledi. Ünal, bugün Paris toplantısı sonrasındaki gelişmelerin ele alındığını ve son bir durum değerlendirmesi yapıldığını bildirdi. Toplantı sırasında NATO Daimi Temsilcisi ile sürekli temas halinde olduklarını ve son durum hakkında ayrıntılı bilgi alındığını belirten Ünal, Dışişleri Bakanının ayrıca Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile de görüştüğünü söyledi. Ünal, kriz yönetimi çerçevesindeki toplantıların devam edeceğini ifade etti. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Aslan Güner, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve üst düzey Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ile Dışişleri Konutunda bir araya gelmişti.