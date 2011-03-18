-LİBYA'DAN ATEŞKES KARARI TRABLUS (A.A) - 18.03.2011 - Libya Dışişleri Bakanı Musa Kusa, derhal ateşkes ilan ederek, her türlü askeri operasyonu durdurma kararı aldıklarını belirtti. Kusa, düzenlediği basın toplantısında, kararın, BM'nin Libya hava sahasında uçuşa yasak bölge ilan etmesinin ardından sivilleri korumak amacıyla alındığını açıkladı. Libyalı Bakan, sivillerin korunmasına büyük önem verdiklerini söyleyerek, Libya'nın ayrıca ülkedeki tüm yabancıları ve yabancı yatırımlarını koruyacağını belirtti.