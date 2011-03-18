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Dünya

LİBYA'DAN ATEŞKES KARARI TRABLUS (A.A)

18 Mart 2011 17:00

-LİBYA'DAN ATEŞKES KARARI  TRABLUS (A.A) - 18.03.2011 - Libya Dışişleri Bakanı Musa Kusa, derhal ateşkes ilan ederek, her türlü askeri operasyonu durdurma kararı aldıklarını belirtti. Kusa, düzenlediği basın toplantısında, kararın, BM'nin Libya hava sahasında uçuşa yasak bölge ilan etmesinin ardından sivilleri korumak amacıyla alındığını açıkladı. Libyalı Bakan, sivillerin korunmasına büyük önem verdiklerini söyleyerek, Libya'nın ayrıca ülkedeki tüm yabancıları ve yabancı yatırımlarını koruyacağını belirtti.

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