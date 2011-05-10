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Dünya

LİBYA'DAN 750 BİN KİŞİ KAÇTI NEW YORK (A.A)

10 Mayıs 2011 16:04

-LİBYA'DAN 750 BİN KİŞİ KAÇTI NEW YORK (A.A) - 10.05.2011 - Birleşmiş Milletler, Muammer Kaddafi güçlerinin muhaliflere saldırmasından bu yana Libya'dan yaklaşık 750 bin kişinin kaçtığını bildirdi. BM Genel Sekreteri'nin insani işlerden sorumlu yardımcısı Valerie Amos, Güvenlik Konseyi'nde yaptığı açıklamada, çatışmalar, altyapının yıkılması ile para ve benzin kıtlığının Libya halkının temel sorunu olduğunu belirtti. Çatışmalarda ve ülkedeki baskıda ölenlerin sayısını vermeyen Amos, tahminlere göre ülkeden 746 bin kişinin kaçtığını, 5 bin kişinin de Mısır, Tunus ve Nijer sınırında beklediğini, ayrıca 58 bin kişinin de ülkenin doğu bölgelerinde çeşitli tesislere sığındıklarını söyledi. Ülkede kıtlığı çekilen malzemelerin gelecek aylarda özellikle yoksul ve muhtaç insanları etkileyeceğini kaydeden Amos, bombardıman ve çatışmaların sürdüğü Misrata kentinde bazı insanların gıda, su ve birinci öncelikli diğer ürünlere ulaşımı bulunmadığını, tıbbi tesislerin gıda ve kalifiye personele ihtiyacı bulunduğuna işaret etti. Valerie Amos, 300 bin nüfuslu Misrata'dan 13 binden fazla kişinin kaçtığını, 150 ila 300 yabancının da tahliye beklediğini söyleyerek, insani yardım kuruluşlarının da 1 mayısta yağmalanmaları üzerine Trablus'u terkettiklerini belirtti.

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