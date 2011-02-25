-LİBYA'DAN 250 TÜRK'ÜN ÇIKIŞI ENGELLENDİ CERBA (A.A) - 25.02.2011 - Libya'daki olaylardan kaçarak Tunus'a geçmeye çalışan yaklaşık 250 Türk vatandaşının, Libya'dan çıkış yapmalarına izin verilmediği bildirildi. Libya'da çalıştıkları şantiyelerden karayoluyla Ras El Cidr sınır kapısına dün akşam saatlerinde ulaşan grubun çıkış yapmalarına izin verilmedi. Libya güvenlik güçlerinin, pasaportları yanlarında olan grubu önce pasaport kontrol noktasına aldığı, ancak daha sonra nedensiz bir şekilde geri dönmelerini istediği kaydedildi. Türk grubunun sınırda beklemesine de izin verilmediği ve gruptakilerin geldikleri araçlara bindirilerek şantiyelerine gönderildiği öğrenildi. Yetkililer, sınırdan geçişlerin Libya tarafından engellenmesi halinde tahliye için başka seçenek bulunması için değerlendirmelerde bulunuyor. Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Akın Algan da incelemelerde bulunmak üzere bugün Ras El Cidr kapısına gidecek.