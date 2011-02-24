-LİBYA'DAN 194 TÜRK DAHA GETİRİLDİ İSTANBUL (A.A) - 24.02.2011 - Türk Hava Yollarına (THY) ait bir uçak, Trablus'tan 194 Türk vatandaşına daha İstanbul'a getirdi. Trablus'tan kalkan THY'ye ait TK 3693 sefer sayılı uçak, 194 yolcusuyla İstanbul Atatürk Havalimanına iniş yaptı. Yolcular, kendilerini bekleyen yakınları tarafından sevinç gözyaşlarıyla karşılandı. Yolculardan Füsun Özbek, çocuğunun okulu kapandığı için İstanbul'a döndüğünü belirterek, olayların medya tarafından abartıldığını öne sürdü. Sadece karakolların yakıldığını ifade eden Özbek, günlük yaşantının Trablus'ta devam ettiğini ve tekrar Libya'ya döneceğini söyledi. Havalimanına tank ile topun ortasında geldiklerini anlatan Salih Akyurt ise çalıştığı iş yerinin göstericiler tarafından yağmalandığını, havalimanının da ülkeden çıkmak isteyen Mısırlılar tarafından kapatıldığını ve polisi baskı altına aldıklarını öne sürdü. Akyurt, ''Hükümetimizden Allah razı olsun. Hayatımızı kurtardı. Bizden başka hiçbir devletin vatandaşı ülkeden çıkamıyor'' dedi. Havalimanında 4 gündür beklediğini söyleyen Zekeriya Yılmaz da ''Vatandaşlarına sahip çıkan sadece Türk Konsolosluğu. Trablus'ta kan gövdeyi götürüyor. Dün gözümüzün önünde bir polisi öldürdüler, bir tanesinin de bacaklarını kırdılar. Havalimanında Mısırlılar polislere saldırdı. Birbirlerini öldürdüler'' diye konuştu. Yılmaz, havalimanında tahliye olmayı bekleyen çok sayıda Türk vatandaşının bulunduğunu kaydetti. Eşi ve çocuğu ile ülkeye dönen Kemal Ünal da havalimanında 3 gündür aç ve susuz kaldıklarını belirterek ''Başımızın üstünden kurşunlar geçti. Bayağı sıkıntı yaşadık. Havalimanında çıkan olaylarda ölen Mısır vatandaşları oldu. Polisler hiç kimseye acımıyor'' dedi.