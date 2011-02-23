-LİBYADAKİ TÜRKLERİN GETİRİLMESİ ANKARA (A.A) - 23.02.2011 - Dışişleri Bakanlığında oluşturulan Libya Kriz Merkezi, Türk vatandaşlarının tahliyesi için bugün Libya'nın başkenti Trablus'tan THY tarafından iki tarifeli ve üç charter seferinin planlandığını bildirdi. Kriz Merkezinin basın duyurusunda, bu sabah gönderilen ilk charter uçağının tam dolu olarak Trablus'tan 250 yolcuyla, ilk tarifeli uçağın ise 270 yolcu ile İstanbul'a dönmek üzere havalandığı belirtildi. Açıklamaya göre, 270 yolcu kapasiteli ikinci charter uçağı halen Trablus'ta yolcu alıyor. Bu uçağın kısa sürede havalanması öngörülüyor. THY'nin ikinci tarifeli uçağı ve üçüncü charter uçağının ise akşam saatlerinde kalkması planlanıyor. Libya'daki Türk şirketleri tarafından kiralanan beş charter uçağının da Trablus'tan havalanması için gerekli iznin alındığı ve bununla ilgili gelişmelerin yakından takip edildiği belirtildi. Açıklamada, ayrıca Libya'dan Tunus'a karayolundan geçmeleri sağlanan 160 Türk vatandaşı için Cerba'ya gönderilen 190 kişilik THY charter uçağının da yolcu almaya başladığı ifade edildi.