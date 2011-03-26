'Libya'daki Türkleri kurtarmak için bordo bereliler Libya'ya operasyon yapacaktı'

T24

Havaalanına özel operasyon

Uçuş izinleri havada alındı

Zaman gazetesinde yer alan habere göre, Türkiye'nin Libya'daki vatandaşlarını tahliye etmek için askerî operasyon da dahil olmak üzere her şeyi göze aldığı ortaya çıktı. Libya'da iç çatışmaların yoğunlaşmaya başlaması üzerine 20 Şubat gecesi Dışişleri Bakanlığı'nda acil zirve düzenlendi.Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu başkanlığındaki toplantıya Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve üst düzey askerî yetkililer katıldı.Zirvede Libya'daki olayların giderek kötüleştiği vurgulanarak buradaki 25 bin Türk vatandaşının hemen tahliyesine karar verildi. Üç seçenekli planlama yapıldı. İlkinde vatandaşlar Trablus ve Bingazi havalimanları üzerinden tahliye edilecekti. İkinci planda yine bu şehirlerdeki limanlardan feribotlarla transfer düşünüldü. Tunus ve Mısır sınırına yakın yerde bulunan vatandaşların ise bu ülkelere karayoluyla geçmesi üzerinde duruldu.Zirvede "Ya işler ters giderse ne yaparız" sorusuna da cevap arandı. Tüm birimler mevcut bilgileri ortaya koydu. Vatandaşların tahliyesi için askerî seçenek de gündeme geldi. Askerler "Gereken her şeyi yaparız." dedi. Libya'dan gelen bilgiler ışığındaki en uygun seçeneğin Bingazi havaalanı ve limanını kontrol etmek olduğuna karar verildi. Kufra şehrinde kullanılmayan bir havaalanı bulunduğu bilgisi de geldi. Önce buradaki vatandaşlarla sonra da aşiretlerle temas kuruldu. Burada havaalanı kulesi vardı; ancak alan kullanılmıyordu. Bingazi ve Kufra'ya sivil uçakların inemeyeceği ama C-130 askerî nakliye uçaklarının inmesi için zeminin elverişli olduğu öğrenildi. Plana göre ilk olarak özel timlerden oluşan 4 uçak bu alanlara inecek; kontrol ve güvenliğin sağlanmasının ardından tahliye için diğer uçaklar gelecekti.Tüm bu planlamalardan sonra aynı gece Başbakan Tayyip Erdoğan, Libya lideri Muammer Kaddafi'yi arayarak uçuş izinleri için kolaylık istedi. İzinler gecikince Erdoğan, aynı gece Kaddafi'yi ikinci kez aradı. 21 Şubat Pazartesi sabahı ise plan doğrultusunda İDO'ya ait iki feribot, firkateynlerle birlikte yola çıktı.Tunus ve Mısır üzerinden de karayoluyla tahliyeler başladı. Hem Trablus hem de Bingazi havalimanlarına Türk uçaklarının inişine izin verildiği için askerî operasyona ihtiyaç duyulmadı. Bingazi'deki vatandaşların tahliyesinin önemli bir kısmı C-130 uçaklarıyla gerçekleşti. Türk Hava Kuvvetleri'ne ait C-130'lar Bingazi ile Dalaman arasında hava köprüsü kurdu. Ancak Dalaman'dan havalanan ilk dört C-130'un iniş izni almadan yola çıktığı öğrenildi.Yetkililer, izin verilmese de bu uçakların Bingazi'ye inmesinin planlandığını vurguladı. İzin ise uçaklar havadayken alındı. Libya'ya varan ilk uçaklarda diplomat takviyesinin yanı sıra özel timler de yer aldı.