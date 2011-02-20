Libya'daki Türklerden bir grup İstanbul'a geldi

T24

Bahreyn'de diyalog başladı

Yolculardan Bingazi'de bir inşaat firmasında çalışan Osman Horoz, Bingazi'de özellikle kamu binalarına yönelik saldırılar olduğunu belirterek, ''Dün akşam da bizim kamp yerimize saldırdılar. Canımızı zor kurtardık'' dedi. Saldırıların yabancı şirketlere karşı yoğunlaştığını söyleyen Horoz, çalıştığı iş yerinin saldırı sonucu yandığını anlattı. Horoz, şöyle devam etti:''Yabancılara karşı saldırılar var, ancak özellikle Türklere yönelik bir saldırı yok. Tepki devlete olduğu için devlet adına çalışanlara saldırı oluyor. Genelde bir yağma var. Mesela bir Türk firmasının kamyonlarını alıp evlerinin önlerine çekmişler. Bu tür yağmayı yapanlar genelde 'çoluk çocuk' dediğimiz insanlar.''Trablusgarp'tan gelen Hakan Terlik ise Bingazi'deki durumun Trablusgarp'a göre çok daha vahim olduğunu söyledi.Terlik, ''Trablusgarp'ta herhangi bir saldırı ve çatışma yok. Ayrıca bu tür bir çatışma, saldırı veya benzeri bir olay beklemiyoruz. Çünkü halk genelde Kaddafi yanlısı, hatta Kaddafi halkın içinde yürüyüşe bile çıktı'' diye konuştu.Trablusgarp'tan geldiğini ifade eden Mehmet Yahyalı ise orada çatışma yaşanmadığını, ancak Trablusgarp dışında yaklaşık 5 ilde çatışmaların olduğunu söyledi.Ülke genelindeki gösterilerde genellikle gençlerin yer aldığını vurgulayan Yahyalı, gençlerin birbiriyle iletişim kurduğu anda örgütlenebildiklerini söyledi.Yahyalı, ''Çatışmalarda bazen asker de oluyor. Hapisten kapıları açarak dışarıya kaçanlar olmuş. Biz oraya dün gitmiştik. Oradaki esnaf dostlarımız bizden geri dönmemizi ve ortalık sakinleşince gelmemizi istedi. Biz de onları dinledik ve geri döndük'' şeklinde konuştu.Ailesiyle birlikte Türkiye'ye döndükleri için çok mutlu olduklarını söyleyen Mine Şener ise ''Ben Trablusgarp'tan geliyorum. Bize Bingazi'den sürekli kötü haberler geliyor. Oraya da uçaklar sevk edilmeye başlamış. Umarım oradaki vatandaşlarımız, dostlarımız da bir an önce döner, çünkü orası çok karışık'' dedi.Bahreyn'de hükümet, reform isteyen muhalefet gruplarıyla diyalog başlatıldığını bildirdi.Enformasyon dairesinin, Twitter'da yayınladığı mesajda, "Veliaht Prens ile siyasi gruplar arasındaki Bahreyn diyalog süreci başladı" denildi ancak başka bilgi verilmedi.ABD'nin önde gelen müttefiki ve ABD 5. Filosuna ev sahipliği yapan, Sünni hanedanın yönettiği, nüfusun çoğunluğu Şii olan Bahreyn'de, bir haftadır gösteriler düzenleniyor.Şii protestocuların, gösterilerine günlerdir yapılan şiddetli müdahalenin ardından dün, Bahreyn Kralı Hamad bin İsa El Halife'nin, krizin çözümü için Veliaht Prens Salman Bin Hamad El Halife'den, "bütün taraflarla" ulusal diyalog başlatmasını istediği bildirilmişti.Ana muhalefetteki Şii bloku ise bugün Kral'ın diyalog önerisini reddederek, öncelikle güvenlik güçlerinin sokaklardan çekilmesi gerektiğini açıklamasının ardından, toplum polisleri İnci Meydanı'ndan çekilmişti.Polisin aceleyle meydandan çekilmesi üzerine, İnci Meydanı'nda toplanan ve sayıları giderek artarak onbinleri bulan göstericiler, kutlama yaptı.