-LİBYA'DAKİ TÜRKLER TAHLİYE EDİLİYOR ORHAN GAZİ-1 FERİBOTU (A.A) - 23.02.2011 - Libya'daki Türk vatandaşları, Bingazi Limanı'na yanaşan ''Orhan Gazi-1'' feribotuna alınmaya başlandı. ''Orhan Gazi-1'' feribotundaki yetkililer, limanda bekleyen Libyalı görevlilerle yaptıkları görüşmenin ardından ilk önce çocuklu ailelerin gemiye alınmasını sağladı. Pasaport kontrolleri yapılarak tek tek feribota alınan vatandaşların valizleri de gemideki görevliler tarafından halatlarla bağlanarak gemiye çekildi. Gemiye binmek için sırada beklerken rahatsızlanan bir Türk vatandaşına, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ekibi tarafından müdahale edildi. Bekletilmelerine tepki gösteren bir grup Türk vatandaşı, eşyalarını da alarak limanın diğer ucuna geri döndü. İki feribota toplam 3 bin yolcu alınacak. Tahliye işlemlerinin tamamlanmasının ardından feribotlar Marmaris Limanı'na gitmek üzere yola çıkacak.