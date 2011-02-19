-LİBYA'DAKİ TÜRKLER TAHLİYE EDİLECEK YENİ DELHİ (A.A) - 19.02.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Libya'daki gelişmelerle ilgili olarak, "Libya'da çok yoğun bir vatandaş kitlemiz var. Onların güvenliği ve gerektiğinde Türkiye'ye intikali konusunda çalışmaları başlatmış durumdayız" dedi. Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de gazetecilere açıklamada bulunan Davutoğlu, BM'nin en az gelişmiş ülkeler toplantısının Mayıs ayında Türkiye'de yapılacağını hatırlatarak, Hindistan ve Nepal'de bu konuda temaslarda bulunduğunu söyledi. Davutoğlu, "Biz bu zirvede uluslararası ekonomik sistemde adaletli ve eşit dağılımı öne çıkaracak, yeni bir uluslararası düzen konusunu işlemek üzere hazırlık yapıyoruz" dedi Yeni Delhi'deki "Güney-Güney İşbirliği" toplantısında bu konuları ele aldıkları söyleyen Davutoğlu, toplantı dışında da birçok Afrika ülkesinin dışişleri bakanlarıyla ikili konuşma fırsatı bulunduğunu ifade etti. -LİBYA'DAKİ GELİŞMELER- Gazetecilerin Libya'daki gelişmeleri sorması üzerine Davutoğlu, Libya'da büyükelçilik ve başkonsoloslukla sürekli temas halinde olduklarını anlatarak, şunları söyledi: "Son iki gün içinde Libya'da olaylar süratle yayılmaya başladı. Biz şirketlerimizi bulundukları şehir ve bölgelerle ilgili çok yakın takip ediyoruz. İhtiyaç olması halinde ki olacak gibi görünüyor yine Tunus'takine ve Mısır'dakine benzer şekilde bir tahliye çalışması yürütmek durumunda kalabiliriz. Çünkü birçok şehirde ciddi bir kamu düzeni sorunu var." Libya ile Türkiye'nin eskiye dayanan dostluk ilişkisi olduğunu vurgulayan Davutoğlu, Libya'nın güveni ve huzurunun büyük önem taşıdığını belirtti. Davutoğlu, "Libya'da çok yoğun bir vatandaş kitlemiz var. Onların güvenliği ve gerektiğinde Türkiye ile intikali konusunda da çalışmaları başlatmış durumdayız. Dün gece bu konuda gerekli talimatları verdim. Bu ihtiyacın hasıl olması durumunda, ki muhtemelen bugünden itibaren tahliyeyle ilgili çalışmaları başlatacağız" dedi. Hindistanlı gazetecilerin Türkiye modelinin Ortadoğu'ya model olarak gösterilmesini sorması üzerine de Davutoğlu, Ortadoğu'daki halkların Türkiye'yle ortak bir tarihi paylaştıklarını, onların barış ve refahının Türkiye için de önemli olduğunu söyledi. Ortadoğu halklarının barışçı isteklerinin dikkate alınmasını ve barışçı bir geçiş süreci olacağını umduklarını belirten Davutoğlu, bölgede kaos istemediklerini dile getirdi. Davutoğlu, "Türkiye deneyimi bazı Arap entelektüeli ve gözlemcileri tarafından başarı hikayesi olarak görülüyor. Eğer bu deneyim kardeş ülkeler için iyi bir örnek olarak görülürse büyük katkı sağlamaktan memnun oluruz. Ama her ülkenin kendi karakteristiği vardır" diye konuştu.