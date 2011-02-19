Libya'daki Türk vatandaşları Türkiye'ye getirilecek

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Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de gazetecilere açıklamada bulunan Davutoğlu, Libya'da büyükelçilik ve başkonsoloslukla sürekli temas halinde olduklarını anlatarak, şunları söyledi:

"Son iki gün içinde Libya'da olaylar süratle yayılmaya başladı. Biz şirketlerimizi bulundukları şehir ve bölgelerle ilgili çok yakın takip ediyoruz. İhtiyaç olması halinde ki olacak gibi görünüyor yine Tunus'takine ve Mısır'dakine benzer şekilde bir tahliye çalışması yürütmek durumunda kalabiliriz. Çünkü birçok şehirde ciddi bir kamu düzeni sorunu var."





Libya ile Türkiye'nin eskiye dayanan dostluk ilişkisi olduğunu vurgulayan Davutoğlu, Libya'nın güveni ve huzurunun büyük önem taşıdığını belirtti.





Davutoğlu, "Libya'da çok yoğun bir vatandaş kitlemiz var. Onların güvenliği ve gerektiğinde Türkiye ile intikali konusunda da çalışmaları başlatmış durumdayız. Dün gece bu konuda gerekli talimatları verdim. Bu ihtiyacın hasıl olması durumunda, ki muhtemelen bugünden itibaren tahliyeyle ilgili çalışmaları başlatacağız" dedi.







Gösterilerde bilanço ağırlaşıyor



Tunus'ta başlayan Mısır'da Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in görevini bırakmasıyla sonuçlanan yönetim karşıtı gösterilerin sıçradığı Libya'da geçen çarşambadan bu yana yapılan gösterilerde 84 kişinin öldüğü belirtiliyor.





Merkezi New York'ta bulunan İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), hastane çalışanları ve görgü tanıklarına dayanarak, olaylarda 84 kişinin öldüğü tahminini bildirdi.





Uluslararası Af Örgütü, medya ve internete kısıtlamaların uygulanması nedeniyle kesin rakamlar tespit edilememesine rağmen 35'i dün olayların merkezi Bingazi'de, 46 kişinin öldüğünü açıklamıştı.







İKT insan haklarına saygı istedi





İslam Konferansı Teşkilatı Genel Sekreteri Ekmeleddin İhsanoğlu, Bahreyn, Libya, Cezayir ve Yemen'deki gelişmeleri değerlendirirken, Arap ülkelerine "Halkınıza karşı şiddet kullanmayın ve insan haklarına saygı gösterin" çağrısı yaptı.





Eritre ziyareti öncesinde AA muhabirine açıklamalarda bulunan İhsanoğlu, halkına karşı şiddet kullanan Arap yönetimlerinin hızla meşruiyetlerini kaybettiklerini belirterek, Mısır ve Tunus'taki halk ayaklanmalarının meşru birer halk hareketi olduğunu söyledi.





İhsanoğlu, halkın taleplerinin önemli olduğuna dikkati çeken İKT Genel Sekreteri, Arap ülkelerindeki yönetimlerin halkın sesine kulak vermesi gerektiğini ifade etti.





Arap liderlere de seslenen İhsanoğlu, "Şeffaf ve adil olun, yönetimi halkla paylaşın, halkın sosyal ve ekonomik taleplerine cevap verin" önerisinde bulundu.

