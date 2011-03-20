-LİBYA'DAKİ OPERASYON ABD BASININDA WASHINGTON (A.A) - 20.03.2011 - ABD medyası, ABD yönetimi her ne kadar kendisini Libya'ya hava saldırısında ''başrol oyuncusu'' olarak göstermese de ''ABD'nin, operasyona öncülük ettiğini'' belirtiyor. Gazeteler, ''ABD'nin kendini 'arka koltukta' gibi göstermesinin, bölgede Irak işgaline yönelik hassasiyetin devam etmesi ve Amerikalıların yeni bir cephe istememesinden kaynaklandığı'' yorumlarını yapıyor. Libya'ya yönelik hava saldırısına dair ilk açıklamaların Fransa'dan gelmesi, ABD Başkanı Barack Obama'nın saatler sonra kamera karşısına çıkması, ABD basınına konu oldu. Washington Post Gazetesi'nde Mary Beth Sheridan ve Scott Wilson imzalı yazıda, ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın, ABD'nin hava saldırısına ''öncülük etmediği'' yönündeki sözleri ile bazı ABD'li yetkililerin açıklamaları hatırlatıldı. Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin de ''Kaddafi tehlikesine yönelik Obama'dan çok daha agresif konuştuğuna ve askeri operasyon başlarken, Sarkozy'nin Obama'dan daha merkezi rol alıyor gibi göründüğüne'' dikkati çekilen yazıda, operasyona bakıldığında, ABD'nin Libya'nın hava savunma sistemini etkisiz hale getirmek için 112 seyir füzesi attığı ve Fransa ile İngiltere savaş uçaklarının da ABD'nin komutası altında operasyon yaptığı ifade edildi. Yazıda, ABD'nin bu operasyona yönelik ''alçak gönüllü tutumunun aslında ABD Başkanı Barack Obama'nın, ülkesinde ve yurt dışında yüz yüze kaldığı, Müslüman bir ülkede üçüncü askeri cephe açıyor gibi görünmesi zorluğundan kaynaklandığı'' kaydedildi. Yazıda, son dönemdeki ankette çıkan ''her 10 Amerikalı'nın 6'sından fazlasının, ABD'nin Libya'daki karışıklığı durdurmak için sorumluluk alması gerektiğine inanmadığı'' sonucu hatırlatarak, Afganistan ve Irak savaşlarının ülkedeki etkisi nedeniyle ABD yönetiminin, Libya'ya saldırıdaki rolünü daha az göstermeye çalıştığı ifade edildi. Obama'nın da önceki başkan George W. Bush yönetimin küçümsediği uluslararası organizasyonun güçlendirilmesi yönünde çaba verdiği ifade edilen yazıda, ABD'nin Libya'ya operasyonda kilit rolünün halen devam ettiği yorumunda bulunuldu. Obama da Libya operasyonuna ilişkin dünkü açıklamasında, uluslararası koalisyon hususuna özel vurgu yaparak, ''Geniş bir koalisyonun parçası olarak hareket ediyoruz'' demişti. -''ABD, ÖNCÜLÜK EDİYOR''- Los Angeles Times'ta da Bob Drogin imzalı yazıda, ''Bu, ABD Başkanlarının savaşa girme şekli değil Oval Ofis'te durup, nedenler, amaçların açıklanması ve sert konuşulması beklenir'' ifadesi kullanıldı ve Obama'nın ise ''ABD'nin Müslüman dünyasında üçüncü savaşa girişini'' kendisinin bile ilan etmediği belirtildi. Obama'nın, Bush'un aksine gösterdiği bu isteksizliğin ''Irak işgalinin yarattığı hassasiyetin hala mevcut olduğu Arap dünyasına, Amerikan askeri gücünü konuşlandırma'' sorunundan kaynaklandığı ifade edildi. Yazıda, Obama'nın, ABD'yi bu konuda ''arka koltukta'' gibi gösterse de kendisi ve ABD'nin aslında olaylara doğrudan müdahil olduğu kaydedildi. Gazete, başka bir haberini de ''Libya'daki hava saldırısına, ABD öncülük ediyor'' başlığıyla verdi. Gazetede, ''kamuoyunda popülerliği düşen ve gelecek yıl seçimlere gidecek Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy'nin, siyasi prestiji için yeni bir çıkışa ihtiyacı varken, bunu Libya'ya hava saldırısıyla başardığı'' yorumunda da bulunuldu.