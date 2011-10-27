-Libya'daki NATO operasyonuna son BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 27.10.2011 - BM Güvenlik Konseyi, Libya'daki NATO operasyonuna son verdi. 15 üyeli Güvenlik Konseyinde yapılan oylamada, Konsey, 1973 sayılı karar çerçevesinde 7 aydır Libya'da devam eden ve NATO birlikleri tarafından yürütülen operasyonu oybirliğiyle sona erdirdi. Konsey tarafından kabul edilen kararda, 31 Ekim'de Libya yerel saatiyle 23.59 itibarıyla Libya üzerindeki uçuşa yasak bölge ve yabancı güçlerin Libya'daki sivilleri koruma amacıyla yaptıkları tüm askeri müdahelelerin ve operasyonların sonlandırılacağı vurgulandı. Karar, Libya'da bir an önce herkesi kapsayan ve temsil eden bir geçiş hükümetinin kurulmasını, ayrıca Libyalı yetkililerin keyfi tutuklamalar yapmak gibi misillemelerden kaçınmalarını da istedi. Kararın kabulünün ardından, İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mark Lyall Grant, Konsey'in kararı oybirliğiyle almasından memnuniyet duyduğunu belirterek, ''Karar, Libya'nın özgürleşmesinde son derece önemli bir dönüm noktasıdır'' dedi. Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vitali Çurkin de kararın kabulünden büyük memnuniyet duyduklarını belirtti.