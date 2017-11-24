Libya’daki köle ticaretine Bakambu da sessiz kalmadı

Futbol dünyasında, köle ticaretine tepkiler gelmeye devam ediyor. Gomis, Pogba ve Kondogbia'nın ardından Cedric Bakambu da tepkisini gösterdi.

Afrika'dan daha iyi bir yaşam için Avrupa ülkelerine gitmek için yola çıkan fakat Libya'da köle pazarında satıldıkları ortaya çıkan insanlara futbol dünyası duyarsız kalmıyor.

Geçtiğimiz haftalarda Bafetimbi Gomis ve Paul Pogba attıkları golden sonra, Kondogbia ise maç sonrası bu olaya tepkilerini göstermişti.

Son olarak bir tepki de dün akşam UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Villareal-Astana mücadelesinde eski Bursasporlu Villareal'de forma giyen Cedric Bakambu'dan geldi.

Maçta 2 gol atarak takımına galibiyeti getiren Bakambu'nun bu olaya sessiz kalmaması taraftarlar tarafından beğeni topladı.

Villareal, deplasmanda Astana'yı 3-2 yenerek bir üst tura çıkmayı garantiledi.