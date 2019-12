Libya'daki iç savaş, Türkiye'ye kan kaybettiriyor

T24 - Binlerce üyesi bulunan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 'İnsan hayatı önemli. Can kaybının olmaması da önemli. Bütün vatandaşlarımız Libya'dan tahliye edildi. Hükümetimize, tüm süreçte iş alemiyle birlikte proaktif bir şekilde çalışan Dışişleri Bakanlığı’na teşekkürü borç biliriz. Artık gündemimiz firmalarımızın mevcut sıkıntılarının nasıl ele alınacağıdır.'dedi.



Kuzey Afrika ve Ortadoğu yılbaşından bu yana karışık. Tunus, Mısır, Bahreyn derken, Türkiye'nin en çok başını ağrıtan Libya oldu.



Diğer yerlerde göreli bir istikrar sağlanırken ya da korunurken, Libya hala karışık. Ve daha önemlisi iç savaşın eşiğindeki ülkede ne olacağı da hiç belli değil.



Hisarcıklıoğlu'nu ve TOBB bünyesindeki Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nu (DEİK) harekete geçiren de tam olarak bu.





İŞ DÜNYASI ALARMDA



İstanbul'da dün Kuzey Afrika ve Ortadoğu'ya bakan DEİK iş konseyleri Hisarcıklıoğlu başkanlığında bir araya geldi. Durum değerlendirmesi, bundan sonra atılacak adımlar ele alındı.



Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı tahliye çalışmasıyla 20 bin Türk vatandaşının tahliyesiyle rahatlayan iş dünyası şimdi yatırımlarından dolayı kaygılı.



Rakamlara bakınca kaygılı olmakta da haklı oldukları görülüyor:



Türk şirketleri, Kuzey Afrika, Ortadoğu ve Körfez bölgesinde son üç yılda 33 milyar dolarlık müteahhitlik hizmeti üstlendi.



Geçen yıl bu bölgelere 26 milyar dolar ihracat yapıldı.



Toplam yatırım miktarı ise 9.5 milyar dolar.





LİBYA’DA MİLYAR DOLARLARCA YATIRIM



Libya özelinde ise rakamlar daha çarpıcı. Sadece Libya'da Türk müteahhitlik firmalarının şu anda devam eden işlerinin toplam bedeli 15 milyar dolar.



Ayrıca 1 milyar dolarlık makine parkı ve şantiye tesisi var.



Hisarcıklıoğlu, aralarında Libya, Yemen, Suriye, Ürdün, Mısır, Bahreyn ve Tunus'un da bulunduğu iş konseyi başkanlarıyla durum değerlendirdi.



Sonra da kameraların karşısına geçti:



"Şu anda zararlar konusunda bir bilgimiz yok. Libya ile Türkiye'nin karşılıklı mutabakat sağlayacağı bağımsız bir yapı tarafından zararlar tespit edilmeli ve tanzim edilmelidir."



Türk yatırımcıların Libya'da zararının milyar dolarları bulmasından korkuluyor.



Dahası ve kısa vadedeki en ciddi sorun da ortada "zararın neresinden dönülürse kârdır" sözünü haklı çıkartacak bir durumun olmaması.





EN BÜYÜK SORUN MUHATAP YOK



Libya'da karışıklık sürüyor.



Her gün yeni çatışma haberleri geliyor.



Kentler Kaddafi yanlıları ve isyancılar arasında el değiştirip duruyor.



Ülkede kaos var.



Yani ortada bir muhatap, Türkiye'nin derdini anlatabileceği, anlatsa bile çözüm alabileceği kimse yok.



Zaten Hisarcıklıoğlu da basın toplantısında biraz da sıkıntılı bir ifadeyle hem bağımsız bir yapıdan bahsediyor hem de karşılarında bir muhatap olmadığını kabul ediliyor:



"Şu anda bir muhatap yok karşımızda. Bu da normaldir. Şu anda en önemli mesele güvenliğin sağlanması. Bu olana kadar biz de ev ödevimizi hazırlayıp, güvenliğin oluşmasından sonra masaya getireceğiz."



Hisarcıklıoğlu ısrarla kayıpların tespiti ve tanziminin ön şartının Libya'da durumun normalleşmesi olduğuna vurgu yapıyor. Sonrası konusunda ise oldukça iddialı:





FATURA HER GÜN KABARIYOR



"Libya'da yaşanan olaylar aşıldığında ülkeye ilk olarak Türk müteahhitler geri dönecektir. Hatta diğer ülke müteahhitlerinin yarım bırakmış olduğu işlere de talip olacaklardır."



Libya'da normalleşme ya da güvenliğin kısa vadede sağlanması ufukta pek görünmüyor.



Türkiye'nin zararı ise normalleşme olmadan geçen her gün biraz daha katlanıyor.