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Dünya

LİBYA'DAKİ GÖSTERİLERDE 35 ÖLÜ KAHİRE (A.A)

19 Şubat 2011 09:06

-LİBYA'DAKİ GÖSTERİLERDE 35 ÖLÜ KAHİRE (A.A) - 19.02.2011 - Libya'nın ikinci büyük kenti Bingazi'de dün göstericilerin üzerine ateş açılması sonucu ölenlerin sayısının en az 35 olduğu ileri sürüldü.  AP'nin, Bingazi'de El Jalaa Hastanesinden telefonla edindiği bilgiye göre, sadece Cuma günü bu hastaneye 35 ceset getirildi.  Kentte Perşembe günkü gösterilerde öldürülen 10'dan fazla kişi için düzenlenen cenaze töreninden sonra halkın, Libya lideri Muammer Kaddafi'nin kente geldiğinde kaldığı rezidansına yürümek istediği, askeri bir bölge olan yerleşkedeki güvenlik güçlerinin de protestocuların üzerlerine ateş açtığı, olayda çok sayıda kişinin de yaralandığı kaydedildi.   

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