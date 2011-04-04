-LİBYA'DAKİ EL CEZİRE MUHABİRİ SERBEST DUBAİ (A.A) - 04.04.2011 - Libya'da gözaltına alınan El Cezire televizyonu muhabirlerinden birinin serbest bırakıldığı bildirildi. El Cezire televizyonundan yapılan açıklamada, Libya lideri Muammer Kaddafi'ye bağlı güçlerce 27 gün önce gözaltına alınan 4 El Cezire muhabirinden birinin serbest bırakıldığı belirtildi. El Cezire televizyonundan elektronik posta aracılığıyla yapılan açıklamada Lüti El Mesudi adlı Tunuslu El Cezire muhabirinin serbest bırakıldığı, Moritanyalı Ahmed Veluldeddin, Norveçli Amar El Hamdan ile İngiliz Kamil El Talu adlı diğer 3 muhabirin ise gözaltı durumlarının devam ettiği kaydedildi. Açıklamada, El Cezire çalışanlarının, El Masudi'nin ''çektiği sıkıntıların son ermesinden mutluluk duymakla beraber'' diğer 3 muhabirin de ''derhal serbest bırakılması'' çağrısında bulundukları bildirildi.