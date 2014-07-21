Libya'daki çatışmalarda bir haftada 47 ölü

Libya'nın başkenti Trablus'ta, havaalanının kontrolünü ele geçirmek için rakip milis güçler arasında bir hfatadır süren çatışmalarda 47 kişi öldü.

Libya Sağlık Bakanlığı çatışmalarda 120'den fazla kişinin de yaralandığını açıkladı.

Ülkenin en önemli uluslararası havaalanı, geçen hafta başlayan çatışmalar nedeniyle ulaşıma kapalı.

Libya yetkilileri, havaalanının aylarca kapalı kalabileceğini söylüyor.

Milis güçleri arasında ateşkes sağlanmasına yönelik girişimler sonuç vermeyince çatışmalar yeniden başlamıştı.

'Tanklar da kullanıldı'

Çatışmalarda füzeler ve roketlerin yanı sıra tankların da kullanıldığı bildiriliyor.

Hükümet yanlısı Zintan kökenli milisler, havaalanının denetimini ellerinde turmak için, İslamcıların etkin olduğu ve Misrata kökenli milis gruplarına karşı savaşıyor.

Avrupa Birliği'nin Libya'daki temsilciliği, Facebook sayfasından yaptığı açıklamada, uzun süreli çatışmalardan endişe duyduğunu ve tek seçeneğin "siyasi çözüm ve barışçıl demokratik süreç" olduğunu vurguladı.

Libya, eski lideri Muammer Kaddafi'nin 2011'de devrilmesinin ardından istikrarsızlığa sürüklenmiş, ülkenin farklı bölgeleri rakip milis güçlerinin denetimine girmişti.