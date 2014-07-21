T24 LogoT24 Logo
Dünya

Libya'daki çatışmalarda bir haftada 47 ölü

Hükümet yanlısı Zintan kökenli milisler, havaalanının denetimini ellerinde turmak için, İslamcıların etkin olduğu ve Misrata kökenli milis gruplarına karşı savaşıyor

21 Temmuz 2014 19:25

Libya'nın başkenti Trablus'ta, havaalanının kontrolünü ele geçirmek için rakip milis güçler arasında bir hfatadır süren çatışmalarda 47 kişi öldü.

Libya Sağlık Bakanlığı çatışmalarda 120'den fazla kişinin de yaralandığını açıkladı.

Ülkenin en önemli uluslararası havaalanı, geçen hafta başlayan çatışmalar nedeniyle ulaşıma kapalı.

Libya yetkilileri, havaalanının aylarca kapalı kalabileceğini söylüyor.

Milis güçleri arasında ateşkes sağlanmasına yönelik girişimler sonuç vermeyince çatışmalar yeniden başlamıştı.

 

'Tanklar da kullanıldı'

 

Çatışmalarda füzeler ve roketlerin yanı sıra tankların da kullanıldığı bildiriliyor.

Hükümet yanlısı Zintan kökenli milisler, havaalanının denetimini ellerinde turmak için, İslamcıların etkin olduğu ve Misrata kökenli milis gruplarına karşı savaşıyor.

Avrupa Birliği'nin Libya'daki temsilciliği, Facebook sayfasından yaptığı açıklamada, uzun süreli çatışmalardan endişe duyduğunu ve tek seçeneğin "siyasi çözüm ve barışçıl demokratik süreç" olduğunu vurguladı.

Libya, eski lideri Muammer Kaddafi'nin 2011'de devrilmesinin ardından istikrarsızlığa sürüklenmiş, ülkenin farklı bölgeleri rakip milis güçlerinin denetimine girmişti.

ETİKETLER

libyaçatışmaölükarışıklık

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Bekir Ağırdır: İktidarın milliyetçi ve dini söylemi artık toplumda karşılığını...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD'den BM'ye mektup: İran ile ön koşulsuz masaya oturmaya hazırız...

Karton bilgisayarlı bilişim dersi haberleştirilmişti; il milli eğitim müdürlüğünden okul...

İBB Başkanı İmamoğlu ve Alçı arasındaki Kanal İstanbul diyaloğu sosyal...

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24