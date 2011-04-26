-LİBYA'DAKİ BOMBARDIMANA İTALYA DA KATILACAK ROMA (A.A) - 25.04.2011 - İtalya hükümeti, Libya'daki hava bombardımanına İtalya hava kuvvetlerine bağlı uçakların da katılımına izin verdi. Başbakan Silvio Berlusconi'nin makamından yapılan basın açıklamasında, hükümetin bu konuda aldığı kararın Berlusconi tarafından ABD Başkanı Barack Obama'ya da, telefon görüşmesiyle bildirildiği kaydedildi. Açıklamada, Berlusconi'nin bazı Avrupa ülkeleri liderlerini de telefonla arayarak karar hakkında bilgi vereceği kaydedildi. İtalya hava kuvvetleri Libya'daki operasyonlarda sınırlı bir rol üstlenmişti.