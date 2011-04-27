-LİBYA'DAKİ AŞİRETLERDEN ORTAK BİLDİRİ PARİS (A.A) - 27.04.2011 - Libya'daki 61 aşiretin temsilcisi, ''Muammer Kaddafi'siz bir dönem'' için ortak bildiri yayımladı. ''Diktatör Kaddafi'den, birleşik Libya'ya'' adı altında yayımlanan ortak bildiride aşiret temsilcileri, hep birlikte ülkeyi yeniden inşa etmek konusundaki iradelerini vurguladı. Fransız yazar ve felsefeci Bernard-Henri Levy'nin girişimiyle hazırlanan ve bugün Fransız basınına dağıtılan bildiride, ''Diktatör Kaddafi ve ailesinin tehditleri, manevraları ve propagandaları karşısında, ülkemizin birliği ve bütünlüğü için bölünmeyeceğimizi, özgür ve bağımsız bir Libya için bir araya geldiğimizi bildiriyoruz'' ifadesi yer aldı. Muhaliflerin kontrolü altındaki Bingazi'de kaleme alınan bildiride, ''Diktatör Kaddafi ayrıldıktan sonra, özgürü olacağız ve hep birlikte sivil toplumu inşa edeceğiz'' denildi.