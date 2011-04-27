T24 LogoT24 Logo
Dünya

LİBYA'DAKİ AŞİRETLERDEN ORTAK BİLDİRİ PARİS (A.A)

27 Nisan 2011 15:40

-LİBYA'DAKİ AŞİRETLERDEN ORTAK BİLDİRİ PARİS (A.A) - 27.04.2011 - Libya'daki 61 aşiretin temsilcisi, ''Muammer Kaddafi'siz bir dönem'' için ortak bildiri yayımladı. ''Diktatör Kaddafi'den, birleşik Libya'ya'' adı altında yayımlanan ortak bildiride aşiret temsilcileri, hep birlikte ülkeyi yeniden inşa etmek konusundaki iradelerini vurguladı. Fransız yazar ve felsefeci Bernard-Henri Levy'nin girişimiyle hazırlanan ve bugün Fransız basınına dağıtılan bildiride, ''Diktatör Kaddafi ve ailesinin tehditleri, manevraları ve propagandaları karşısında, ülkemizin birliği ve bütünlüğü için bölünmeyeceğimizi, özgür ve bağımsız bir Libya için bir araya geldiğimizi bildiriyoruz'' ifadesi yer aldı. Muhaliflerin kontrolü altındaki Bingazi'de kaleme alınan bildiride, ''Diktatör Kaddafi ayrıldıktan sonra, özgürü olacağız ve hep birlikte sivil toplumu inşa edeceğiz'' denildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24