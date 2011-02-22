Libya'daki 3 bin 500 Türk statta rehin

T24- Arsel İnşaat adına 4 aydır Libya’da bulunan mühendis Atakan Bilici, "Dört gündür Bingazi’de hâkimiyeti ele geçiren milislerin gözetiminde tutuluyoruz. Bizi önce havaalanına, sonra bir hangara en son da küçük bir stadyuma yerleştirdiler. Yaklaşık 3 bin 500 kişiyiz. İsyancılar bizi Kaddafi’ye karşı pazarlıkta koz olarak görüyor. Açık ve ölmekten korkuyoruz" dedi.

Bu sözler perşembe akşamından beri Libya’daki isyanların merkezi olan Bingazi’den kaçmaya çalışan 27 yaşındaki elektrik mühendisi Bilici’ye ait. Radikal, Arsel İnşaat adına 4 aydır Libya’da bulunan Bilici’ye ulaştı ve Bilici 4 gündür yaşadığı korku dolu saatleri şöyle anlattı:

“Perşembe günü isyancıların yürüyüşü sonrasında Bingazi’deki Türk şantiyeleri yağmalanmaya ve yakılmaya başlandı. Çalışanlar ve yöneticiler şantiyelerden atıldı. Biz de havaalanına sığındık. Büyükelçilik çok çalıştı ancak hiçbir sıkıntımız çözülmedi. Türkiye’den inebilen uçakların kontuarlar erken kapatıldığı için yarıdan fazlası boş havalandı. Bagaj kartlarımız ya da biletlerimiz olmadığı için uçaklara alınmadık. Devlet neden bizden bilet istiyor?”



Türkiye mi istedi



Bingazi’de yönetici, mimar, mühendis ve işçilerden oluşan 3 bini aşkın Türkiyeli bulunduğunu vurgulayan Bilici, dün kentteki bir stadyuma yerleştirildiklerini belirtti. Diplomatik kaynaklar, bu nakili doğrularken, stadyumun daha kontrollü ve güvenli olduğu yorumu yapıldı. Gemi ve uçaklar Bingazi’ye vardığında stadyumdaki Türklerin havaalanı ve limana transfer edilmesinin planlandığı öğrenildi. Bilici, “Lütfen artık Erdoğan ve Gül devreye girerek bizi buradan kurtarsın” dedi.



‘Canımızı zor kurtardık’



Trablus’tan İstanbul’a ulaşan bazı Türk vatandaşları, Bingazi Havalimanı’nın yakıldığını, Türklerin hangara toplandığını ve uçakların kalkmadığını söyledi. Dönenlerden bir kişi de “Libyalı arkadaşlarımız bize olaylarda bir Türkün hayatını kaybettiğini söylediler” dedi. Libya Havayolları’na ait bir uçakla Trablus’tan İstanbul’a gelen Türk vatandaşlarından Mimar Abdurrahim Bayramoğlu, “Sorun tüm Libya’da. Bütün Türk şantiyeleri yıkılıyor yağmalanıyor. Biz kendimizi zor kurtardık. Trablus Havalimanı hınca hınç insan dolu.

Orada Türk yetkilileri yok. İnternet çalışmıyor, telefonlarda zorluk var” ifadelerini kullandı. Trablus’ta ASKA İnşaat’a ait iki şantiyenin yağmalandığını belirten İsmail Karabela ise “Canımızı zor kurtardık” dedi.



Türkiye’den özel tim



Türkiye, Bingazi’den Türk vatandaşlarını tahliye edebilmek için her yolu deniyor. Libya Kriz Masası’ndan yetkililer, İstanbul’dan Bingazi limanı’na hareket eden İstanbul Deniz Otobüsleri’ne (İDO) ait iki feribota sivil giyimli özel harekât timleri ve diplomatlar bindirildiğini söyledi. Bingazi’de bulunan konsolos ile birlikte 4 Türk diplomatın sayıca yetersiz kalması özel harekâtçıların yanında diplomat da gönderildiği belirtiliyor. Amaç, doğrudan isyancılarla masaya oturup Türklerin tahliyesi için pazarlık edebilmek.

Feribotlar Bingazi Limanı’nın 12 mil açığına geldiğinde isyancılarla pazarlık için temasa geçilecek. Pazarlıkların olumlu sonuçlanması halinde Lefkoşa’da geçici bir üs kurulması ve Türk vatandaşlarının buradan Türkiye’ye nakledilmesi öngörülüyor. Bu arada, THY’ye ait TK 639 sefer sayılı yolcu uçağıyla 288 Türk yolcu Trablus’tan İstanbul Atatürk Havalimanı’na geldi. Olaylardan etkilenen 250 kadar Türk vatandaşının ise Bingazi’den karayolu ile Mısır’a getirilerek tahliye edilmesi planlanıyor.