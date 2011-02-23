-LİBYA'DAKİ 160 TÜRK TUNUS'UN CERBE ADASINDA TUNUS (A.A) - 23.02.2011 - Libya'daki şirketlerde çalışan 160 Türk, Tunus sınırından geçerek Cerbe Adasına getirildi. Libya'nın kuzeybatısındaki bölgelerde çalışan 160 Türk vatandaşı, Tunus-Libya sınırındaki Ras El Cedir kapısından geçti. Türk vatandaşlarının, Tunus'taki Türk Büyükelçiliğinin sağladığı araçlarla havalimanı bulunan Cerbe Adasına getirildikleri ve buradaki otellere yerleştirildikleri kaydedildi. Cerbe Adası'nda bir gece konaklayan grubun bugün uçakla Türkiye'ye gideceği bildirildi. Libya'dan gelen grubun pasaportlarının yanlarında olduğu ve sınırdan sorunsuz geçtikleri belirtiliyor. Öte yandan, Cerbe Adası'ndaki Türk turizm işletmecilerinin de gelen Türklerin konaklama ihtiyaçlarının karşılanması için özverili bir şekilde çalıştıkları belirtildi. -1000 KİŞİ GELECEK Ras El Cedir kapısına, yarın da Türk şirketinde çalışan 450 Vietnamlı ve 550 Türk'ün geleceği bildirildi. Yetkililer, Türk şirketlerinde çalışan yabancı uyruklu işçilerin de tahliyesine destek verildiğini belirtiyor. Yarın Tunus'a gelmesi beklenen grubun da uçak ya da Cerbe Adası'na gelecek feribotlarla Türkiye'ye götürülmesi planlanıyor.