-LİBYA'DA BİN ÖLÜ İDDİASI LONDRA (A.A) - 31.03.2011 - İngiliz hükümeti, yayımladığı bir insan hakları raporunda, Libya'da Muammer Kaddafi yanlıları ile muhalifler arasındaki çatışmalarda yaklaşık 1000 kişinin öldüğünün düşünüldüğünü bildirdi. İngiltere Dışişleri Bakanlığının, Kaddafi'ye karşı isyanın başladığı tarihten sonraki dönemi kapsayan Libya'daki insan haklarına ilişkin raporunda, "Ölü sayısı konusunda resmi bir rakam olmamasına karşın farklı kaynaklar, şiddet olaylarında yaklaşık 1000 kişinin öldüğünü ve çok daha fazlasının yaralandığını bildiriyor" ifadesine yer verildi. -100'DEN FAZLA UÇAK OPERASYONDA- NATO'nun uluslararası koalisyondan bu sabah tüm unsurlarıyla devraldığı Libya'daki Birleşik Koruyucu Operasyonu'nun komutanı Kanadalı Korgeneral Charles Bouchard, 100'den fazla savaş ve destek uçağı, 10'dan fazla fırkateyn ve diğer gemilerle silah ambargosu, uçuşa yasak bölge uygulaması ve sivillerin korunması görevini üstlendiklerini söyledi. Operasyonun merkez üssü Napoli'de, NATO karargahıyla canlı bağlantı kurarak basın toplantısı düzenleyen Bouchard, Libya'da hala sivillere ve sivil merkezlerine saldıranlara "Bu tür eylemleri sürdürmeniz akılsızca. Bunlara son vermenizi tavsiye ederim" mesajını verdi. -MUSA KUSSA GÜVENLİ YERDE- İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague, Libya'nın eski Dışişleri Bakanı Musa Kussa'nın güvenli bir yerde olduğunu bildirdi. Hague gazetecilerin soruları üzerine, Kussa'nın İngiltere'de güvenli bir yerde olduğunu ve kendisiyle önündeki seçenekleri konuştuklarını söyledi. Londra'nın bu süreçte nasıl bir yol izleyeceğine ilişkin seçenekleri de değerlendirdiğini kaydeden Bakan, Kussa'nın İngiltere'ye gelme planlarından önceden haberdar olduklarını belirtti. -ABD SAVUNMA BAKANI GATES- ABD Savunma Bakanı Robert Gates, Kaddafi rejiminin siyasi baskılar ve ekonomik yaptırımlardan sonra devrileceğini belirtti. Gates, "Bana göre, Kaddafi'nin devrilmesi siyasi ve ekonomik önlemler ile halkı sayesinde, zamanla olabilir" dedi. ABD Savunma Bakanı, bununla beraber NATO'nun operasyonunun, seçenekleri ve gelecekteki tutumunu yeniden düşünmeye zorlayacak biçimde Kaddafi'nin ve ona bağlı olanların askeri imkanlarını zayıflatabileceğini ifade etti. -BAE SAVAŞ UÇAKLARI- Fransa Genelkurmay Başkanlığı, Libya'ya yönelik koalisyon güçlerinin başlattığı operasyonlara katılacak Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait savaş uçaklarının Akdeniz'deki Sardunya adasındaki üsse geldiği açıkladı. Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Thierry Burkhard, BAE'ye ait 12 uçağın, Sardunya adasına geldiğini belirtti, ancak bu uçakların ne zaman ve ne şekilde operasyonlara katılacağı konusuna açıklık getirmedi. -MİSRATA TOPÇU ATEŞİ ALTINDA- Kaddafi'ye bağlı güçlerin, Misrata kentini topçu ateşine tuttuğu bildirildi. Muhaliflerin bir sözcüsü Reuters'a telefonla yaptığı açıklamada, "Topçu bombardımanı bu sabah yeniden başladı ve halen devam ediyor. (Kaddafi yanlısı) askeri birlikler kente giremedi, ancak onu kuşatma altına alıyorlar" dedi.