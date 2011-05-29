-LİBYA'DA YÜZLERCE KADIN TECAVÜZE UĞRADI BİNGAZİ (A.A) - 29.05.2011 - Libya'daki çatışmalar sırasında yüzlerce kadın, Libya lideri Muammer Kaddafi'ye bağlı birliklerin tecavüzüne uğradı. Libya'da çatışmaların tramvaya yol açtığı çocuklarla çalışan doktor Seham Sergava'nın yaptığı anket, Libyalı annelerin karanlık sırlarını ortaya çıkardı. Londra'da eğitim gören çocuk psikoloğu Sergava'nın yaptığı anket, Libya'da 10 bin çocuğun çatışmalar yüzünden travma sonrası stres bozukluğu yaşadığını, 4 bininin psikolojik sorunları olduğunu gözler önüne sererken, bu çocukların annelerinden 259'unun da tecavüze uğradığını gösterdi. Sergava, Associated Press ajansıyla yaptığı söyleşide, anketini evlerinden ayrıldıktan sonra mülteci kamplarına yerleşen 70 bin Libyalı aileye dağıttığını, 59 bininin anketi yanıtladığını söyledi. Tecavüze uğrayan kadınların sayısının daha fazla olduğuna inandığını ifade eden Sergava, bu kadınların, Libya'nın Misrata, Salum, Ecdebiye, Bayda, Brega, Tobruk ve Bingazi kentlerinde Kaddafi güçleri tarafından tecavüze uğradıklarını açıkladıklarını kaydetti. Sergava, kadınlardan bazılarının sadece tecavüze uğradıklarını yazmakla yetindiğini, bazılarının isimlerini vermediğini, bazılarının ad ve soyadlarının baş harflerini yazdığını, bazılarının ise anketin arka sayfasında yaşadıkları korkunç deneyimi ayrıntılarıyla anlattığını belirtti. Sergava, Mart ayında Misrata'da Kaddafi birliklerinin saldırısına uğrayan bir kadının hikayesini okuyarak, kadının şunları yazdığını kaydetti: "Önce kocamı bağladılar. Sonra kocamın ve kayınbiraderimin önünde bana tecavüz ettiler. Daha sonra da kocamı öldürdüler." Yine Misrata'dan bir kadın, Kaddafi birliklerinin evlerini ateşe verdikten sonra kendisine, 4 çocuğunun önünde tecavüz ettiklerini, çocuklarıyla limandan kaçmaya çalıştığını, ancak bu sırada Kaddafi birliklerinin limanı bombalamaya başladığını, yaşanan kargaşada çocuklarını kaybettiğini anlattı. Sergava, tecavüz mağduru kadınlardan 140'ı ile görüştüğünü, ancak tek bir kurbanı bile dava açmaya ikna edemediğini ifade ederek, bu kadınlardan bazılarına halüsinasyon gördüklerinden akut psikoz teşhisi koyduğunu, bazılarının ağır depresyonda olduğunu, bazılarının intihar etmek, bazılarının da aileleri tarafından öldürülmek istediğini söyledi. Seham Sergava ayrıca kadınlardan bazılarının kocaları tarafından terk edildiğini, bazılarının dışlanmaktan korktukları için tedavi görmek istemediklerini, bazılarının da kocalarının kendilerini cezalandıracağı korkusuyla tecavüze uğradıklarını sakladıklarını kaydetti. Libya'da çatışmalar sürdükçe tecavüz vakalarının sayısının artacağına dikkati çeken Sergava, tecavüzün, sadece kadınları incitmek için değil, aynı zamanda aileleri, toplumları terörize etmek için kullanıldığını vurguladı. Bingazi'deki hastanelerde görevli doktorlar, kentte kadınların tecavüze uğradıklarını duyduklarını söylerken, Ecdebiye'de görevli doktor Süleyman Refadi, Mart ayında Kaddafi güçleri tarafından tecavüze uğrayan 3 kadını tedavi ettiğini, bunlardan ikisinin evli, birinin bekar olduğunu bildirdi. Kadınların hem tecavüze uğradıklarının aileleri tarafından öğrenilmesinden hem de AIDS gibi bir hastalığa yakalanmış olmaktan büyük endişe duyduklarını ifade eden Refadi, yapılan ilk testlerin negatif çıktığını, ancak bu kadınların daha sonraki testleri yaptırıp yaptırmayacağı konusunda şüpheli olduğunu kaydetti. Libya'nın önde gelen psikiyatristlerinden doktor Ali M. Elroey de kamplarda ya da evlerinde travma sonrası stres bozukluğu kurbanlarının tedavisi için 3 gezici ekip kurduğunu belirterek, bu ekiplerin, travma sonrası stres bozukluğu, psikolojik sorunlar ve tecavüz kurbanlarıyla ilgilendiğini söyledi. Elroey, Bingazi'deki kliniğinde 2 ayda 600'den fazla hastanın tedavi edildiğini, hastaların çoğunun kadın olduğunu, ancak hiçbirinin tecavüze uğradığını kabul etmediğini sözlerine ekledi.