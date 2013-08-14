T24 LogoT24 Logo
Dünya

Libya'da yerel halk meclisi bastı

Libya'da ülkenin yerli halklarından Amazigler, Milli Genel Kongre binasına zorla girdi

14 Ağustos 2013 04:21

Libya'da ülkenin yerli halklarından Amazigler, Milli Genel Kongre (MGK) binasına zorla girdi. Başkent Trablus'ta haklarının kanunlaşması ve anayasa kurucu komisyonunda yeterli şekilde temsil edilmeyi talep eden Amazigler, MGK binasına zorla girerek, anayasa kurucu komisyonunun seçim kanununu protesto etti.

MGK resmi sözcüsü Ömer Hamidan yaptığı açıklamada, "Gösteriler, barışçıl çerçevede başladı ancak sonrasında gösteriler alevlendi. Göstericiler bazı milletvekillerine ait belgeleri çaldı, bazılarını yırttı. Binanın kapı ve camları kırıldı. Göstericiler bazı görevlileri darp etti ve onlara küfretti" dedi. Hamidan saldırının ardından milletvekillerini binadan çıkardıklarını belirtti. Bağımsız miiletvekili Mansur el-Hasadi de yaptığı açıklamada, "Göstericiler bazı milletvekillerine karşı şiddete başvurdu" iddiasında bulundu. Resmi verilere göre, Amazigler Libya nüfusunun yüzde 5'ini oluşturuyor.

ETİKETLER

libyameclisyerelhalk

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Eski AKP Milletvekili Yeneroğlu’ndan AKP’ye: Hocanıza da mı tahammülünüz yok,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24