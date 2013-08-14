Libya'da yerel halk meclisi bastı

Libya'da ülkenin yerli halklarından Amazigler, Milli Genel Kongre (MGK) binasına zorla girdi. Başkent Trablus'ta haklarının kanunlaşması ve anayasa kurucu komisyonunda yeterli şekilde temsil edilmeyi talep eden Amazigler, MGK binasına zorla girerek, anayasa kurucu komisyonunun seçim kanununu protesto etti.

MGK resmi sözcüsü Ömer Hamidan yaptığı açıklamada, "Gösteriler, barışçıl çerçevede başladı ancak sonrasında gösteriler alevlendi. Göstericiler bazı milletvekillerine ait belgeleri çaldı, bazılarını yırttı. Binanın kapı ve camları kırıldı. Göstericiler bazı görevlileri darp etti ve onlara küfretti" dedi. Hamidan saldırının ardından milletvekillerini binadan çıkardıklarını belirtti. Bağımsız miiletvekili Mansur el-Hasadi de yaptığı açıklamada, "Göstericiler bazı milletvekillerine karşı şiddete başvurdu" iddiasında bulundu. Resmi verilere göre, Amazigler Libya nüfusunun yüzde 5'ini oluşturuyor.