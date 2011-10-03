-Libya'da yeni rejim geçici yürütme kurdu BİNGAZİ (A.A) - 03.10.2011 - Libya'daki Ulusal Geçiş Konseyi'nin (UGK) Başkanı Mustafa Abdülcelil, ülkenin tamamının kurtarıldığı ilan edilinceye dek yeni geçici yürütmenin kurulduğunu bildirdi. Abdülcelil, UGK'nın merkezinin bulunduğu Bingazi'de düzenlediği basın toplantısında, "Libya halkını sabırlı olmaya çağırıyoruz, zira kurtuluş saati yaklaşıyor. UGK ve Mahmud Cibril, son iki günde yürütmede reforma gidilmesi sonucuna vardılar" dedi. Mahmud Cibril'in yürütmenin başında kalacağını ve "dışişleri bakanlığı" görevini muhafaza edeceğini belirten UGK Başkanı, yürütmenin başkan yardımcılığı görevinin ise kaldırıldığını kaydetti. Abdülcelil, petrol ve maliye "bakanı", enformasyon "bakanı" ve savunma "bakanı" olarak görev yapanların da bu yeni yürütmede değişmediklerini belirterek, ayrıca Şehitler ve Savaş Kurbanları "bakanı" görevinin oluşturulduğunu bildirdi. Aynı basın toplantısında konuşan Mahmut Cibril de, dün UGK'ya sunduğu istifasını ulusal bütünlüğü etkilememesi için geri aldığını söyleyerek, istifasının ülkenin tamamı kurtarıldıktan sonra etkin hale geleceğini ifade etti.