-Libya'da yeni hükümetin önümüzdeki hafta açıklanması bekleniyor TRABLUS (A.A) - 12.11.2011 - Libya Ulusal Geçiş Konseyi (UGK) Başkanı Mustafa Abdülcelil, Başbakan Abdürrahim El Kib'in yeni hükümeti önümüzdeki hafta açıklamasını beklediklerini söyledi. Abdülcelil, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton'u İslama Çağrı Merkezi'nde kabul etti. Kabulün ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Abdülcelil, AB'nin birçok alandaki deneyimlerinden faydalanmayı umut ettiklerini ifade etti. Abdülcelil, AB'nin yeni Libya'nın oluşturulmasına politik, ekonomik, insani ve askeri alanda verdiği desteğin çok özel olduğunu ve bunun farkında olduklarını kaydetti. Ashton ise, Trablus'ta olmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu belirterek, AB ofisini Libya halkıyla yalnızca bugün değil gelecekte de dayanışma içinde olmak için açtıklarını söyledi. AB Temsilcisi Ashton, UGK Başkanı Abdülcelil ile gerçekleştirdikleri toplantıda ülkede serbest ve adil seçimlerin yapılması ve sınır güvenliği konularını da ele aldıklarını belirterek, bu konularda da Libya'yı desteklemeyi sürdüreceklerini bildirdi. -"Öncelik yaralıların tedavisi"- Basın mensuplarının Avrupa'da tedavi gören Libyalı yaralılar ile ilgili sorusu üzerine Ashton, sadece yaralılara değil, savaştan sonra sakat kalmış olanlara da yardıma devam edeceklerini söyledi. UGK Başkanı Abdülcelil ise, yaralıların tedavisinin en önemli öncelikleri olduğunu belirterek, bu konuda çalışma yapan bakanlığa yeterli miktarda para sağlandığını kaydetti. Abdülcelil, konuyla ilgili bakanın yaralıların durumunu yerinde görmek için Kurban Bayramı tatilini Türkiye'de geçirdiğini bildirdi. İç savaşta yer almış askerlerin dörtte üçünün işsiz olduğuna da değinen Abdülcelil, bu askerlerin iş kazanmalarını ve ekonomik olarak geçimlerini elde etmelerini sağlayacaklarını kaydetti. -"Politik ve ekonomik alanlarda rol oynayacaklar" Libyalı kadınların temsil durumuna ilişkin zoru üzerine Abdülcelil, şu anda UGK'da dört kadın temsilci bulunduğunu ve yakında açıklanacak hükümette de kadınlara yer verileceğini söyledi. Abdülcelil, "Libyalı kadınlar, Libya'daki politik ve ekonomik alanlarda rol oynayacak" dedi. Ashton ise, bugün Libyalı Kadınlar Uluslararası Konferansı'na katıldığını ve kadınlarla görüşme imkanı bulduğunu hatırlatarak, "Kadınlar Libya toplumunun bir parçası ve yapabilecekleri çok fazla şey var" diye konuştu. -Dondurulmuş mal varlığı- Bir gazetecinin, Libya'nın AB bankalarında bulunan dondurulmuş mal varlığının ne zaman serbest bırakılacağı yönündeki sorusu üzerine Ashton, Abdülcelili ile bu konuyu da görüştüklerini ve bu paranın serbest bırakılmasının Libya'nın yeniden imarı ve ekonomisi için önemli olduğunu söyledi. Ashton, "Libya'nın dondurulmuş mal varlığı konusunu, AB üyesi 27 dışişleri bakanının pazartesi yapacağı toplantıya taşıyacağım. Bu konuda elimden geleni yapacağım" dedi. UGK Başkanı Abdülcelil, Libya'da bazı yabancı güvenlik şirketleri ile anlaşma yapılacağı yönündeki haberlerin hatırlatılması üzerine, böyle bir anlaşmanın yapılmayacağını, ülkenin kendi güvenlik güçlerinin ülke güvenliğini sağlamak için yeterli olduğunu kaydetti. -"Kendi yolunu kendi belirleyecek"- "Libya'da aşırı İslamcı bir eğilim olmasından" korkup korkmadıklarının sorulması üzerine Ashton, ülkede yaşanan devrimle arzu edilen değerleri, demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğünü benimseyen bütün grupları desteklediklerini belirtti. Ashton, "Ülke kendi yolunu kendi belirleyecek" dedi. Abdülcelil ise, "Biz aşırı İslamcı bir ülke olmayacağız. Bizim İslamımız ılımlıdır" diye konuştu. Libya hükümetinin açıklanmasının neden geciktiği yönündeki soru üzerine Abdülcelil, gecikmenin ülkedeki aşiretlerin talepleri veya başka faktörlerle alakası olmadığını, deneyimli, milliyetçi ve doğru insanların bulunmaya çalışıldığını söyledi. Abdülcelil, "Başbakan Abdürrahim El Kib'in önümüzdeki hafta hükümeti açıklamasını bekliyoruz" dedi.