-Libya'da yeni hükümet kuruldu TRABLUS (A.A) - 22.11.2011 - Libya'da anayasayı hazırlamak ve ülkeyi demokratik seçimlere götürmekle görevli geçici hükümet bugün kuruldu. Yeni hükümeti, Libya Ulusal Geçiş Konseyi (UGK) tarafından başbakan seçilen Abdürrahim El Kib oluşturdu. El Kib'in kabinesinde dışişleri bakanlığına Aşur Bin Hayyal, maliye bakanlığına Hasan Ziglam, petrol bakanlığına Abdürrahim Binyizze ve adalet bakanlığına Ali Ahmed Aşur getirildi. Savunma bakanı ise geçen haftasonu Seyfülislam Kaddafi'yi yakalayan Zintanlı askerlerin komutanı Usame El Cuvali oldu. Zintanlı askerlerden oluşan birlik, Trablus'un Kaddafi güçlerinin elinden alınmasında da önemli rol oynamıştı. Hükümeti açıklamak için basın toplantısı düzenleyen Başbakan El Kib, yeni kabinede Libya'nın tamamının temsil edildiğini söyledi. Daha önceki yorumlar, Libya'daki aşiretlerin bakanlık kapmak için büyük bir çekişme içinde olduğu yönündeydi. Seyfülislam'ı yakalayan Zintanlıların bu sayede savunma bakanlığını aldığı söyleniyor. Başbakan El Kib, ülkenin tamamının temsil edilmesinin yanında, bakanlıklar dağıtılırken kabiliyet ve liyakatın dikkate alındığını belirtti. UGK tarafından onaylanan isimler üzerinde bir anlaşmazlık olmadığını ifade eden El Kib, önceki rejimden bazı isimlerin de yeni hükümette yer aldığının sorulması üzerine, ''Şu anda UGK başkanı olan Mustafa Abdülcelil de önceki rejimde adalet bakanlığı görevinde bulunmuştu. Birçok kişi eski rejimle çalıştı ve bunun için kimseyi suçlayamam. Ama eğer hala eski rejimle bağları olanlar varsa, bu kişiler derhal görevden uzaklaştırılır'' dedi. Yeni hükümette Kaddafi güçleri ile çarpışan grupları temsil eden çok fazla kişi bulunmadığı yönündeki bir soruya cevap veren El Kib, belli bir gruba ya da bölgeye göre seçim yapılmadığını, bakanların sadece ''savaştıkları'' için seçilemeyeceğini ve liyakatın önemli olduğunu vurguladı. El Kib ayrıca, yeni hükümetinin önceliğinin Kaddafi güçleriyle çarpışan yaralı ve şehitlerin ailelerinin geleceği ile ülkedeki güvenliğin sağlanması olduğunu kaydetti. -Hükümette iki kadın bakan var- El Kib'in kabinesinde iki de kadın bakan bulunuyor. Bu isimler, sağlık bakanlığına getirilen Fatma El Harruş ve sosyal işler bakanı olarak görevlendirilen Mabruka Cibril oldu. El Kib, Libyalı kadınların hükümette temsil edilmesinini istediklerini belirterek, ''Tabii ki bu isimler kadın oldukları için değil, niteliklerinden dolayı seçildi'' diye konuştu.