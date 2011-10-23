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Dünya

Libya'da yeni hükümet bir ay içinde kurulacak LUT GÖLÜ (A.A) 

23 Ekim 2011 19:17

-Libya'da yeni hükümet bir ay içinde kurulacak LUT GÖLÜ (A.A) - 23.10.2011 - Libya Ulusal Geçiş Konseyi (UGK) Yürütme Kurulu Başkanı Mahmud Cibril, ülkede geçici hükümetin bir ay içinde kurulması için istişareler yapıldığını belirtti. Dünya Ekonomi Forumu toplantısı için Ürdün'de bulunan Cibril, ülkeden ayrılmadan önce gazetecilere yaptığı açıklamada, geçici hükümetin kurulması için istişarelerin başladığını söyledi. Cibril, sürecin tahminen bir hafta ila bir ay devam edeceğini ifade ederek, bunun kendi öngörüsü olduğunu, sürecin daha kısa ya da daha uzun sürebileceğini kaydetti. Mahmud Cibril, geçici hükümetin kurulmasından sonra en kısa zamanda da yeni meclis için seçimler yapılacağını belirtti. Cibril, Libya'da herhangi bir resmi görev için aday olmayı planlamadığını da söyledi.

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