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Dünya

Libya'da yasaların ana kaynağı İslam olacak TRABLUS (A.A)

13 Eylül 2011 03:26

-Libya'da yasaların ana kaynağı İslam olacak TRABLUS (A.A) - 13.09.2011 - Ulusal Geçiş Konseyi Başkanı Mustafa Abdülcelil, ''Yeni Libya'da yasaların kaynağının İslam olacağını'' söyledi. Trablus'ta ilk kez halka seslenen Abdülcelil, ''Sağ ya da sol, hiçbir aşırılıktan yana ideolojiyi kabul etmeyeceğiz. Ilımlı İslamın olduğu Müslüman bir halkız, bu yolda kalmaya devam edeceğiz'' dedi. Abdülcelil, Trablus'un çok az can kaybıyla ele geçirilmesinin mucize olduğunu da ifade etti. Mustafa Abdülcelil'in konuşması sırasında Şehitler Meydanı'nın çevresinde araç trafiğinin yasaklandığı ve sıkı güvenlik önlemlerinin alındığı bildirildi.

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