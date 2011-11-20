-Libya'da yargılanacaklar TRABLUS (A.A) - 20.11.2011 - Libya Ulusal Geçiş Konseyi (UGK), ülkenin güneyinde yakalanan Seyfülislam Kaddafi ve eski istihbarat şefi Abdullah Senussi'nin Libya'da yargılanacaklarını duyurdu. UGK Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Abdülhafız Goga, Seyfülislam Kaddafi'nin ardından Senussi'nin de ülkenin güneyindeki çöl kenti Sebha yakınlarında yakalandığını bugün doğruladı. Goga, başkent Trablus'ta gazetecilere yaptığı açıklamada, Kaddafi ve Senussi'nin yargılanmalarının Libya'da yapılacağını, bunun Libya'nın egemenlik hakkı olduğunu söyledi. Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Senussi ve Seyfülislam Kaddafi hakkında insanlığa karşı suç işledikleri gerekçesiyle yakalama emri çıkarmıştı.