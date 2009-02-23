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Dünya

Libya'da yabancı basına özgürlük

Libya'da, yabancı gazete ve dergilere 25 yıldır uygulanan yasak bu hafta son buluyor.

23 Şubat 2009 02:00

Libya'da, yabancı gazete ve dergilere 25 yıldır uygulanan yasak bu hafta son buluyor.

Libya'da, yabancı gazete ve dergilere 25 yıldır uygulanan yasak bu hafta kalkıyor.
 
Özel dağıtım şirketi El Hat yöneticisi Abdüsselam Meşri, 90 yabancı gazete ve derginin bu hafta satışa sunulacağını açıkladı. Yabancı gazeteler arasında önde gelen Amerikan, Fransız ve İngiliz yayınları da bulunuyor.

Yayınların devlet tarafından kontrol edilmeyeceğini söyleyen Meşri, "Ama bu demek değil ki, kendi sosyal, kültürel ve İslami değerlerimizi görmemezlikten geleceğiz" ifadesini kullandı.

Meşri'nin açıklamasına göre; Le Monde, Le Figaro, Financial Times, Daily Miror, Herald Tribune, El Hayat ve Eşşark el Avsat gibi yayınlar raflarda yerini alacak.

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