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Dünya

LİBYA'DA TÜRKİYE'Yİ PROTESTO BİNGAZİ (A.A)

06 Nisan 2011 22:31

-LİBYA'DA TÜRKİYE'Yİ PROTESTO BİNGAZİ (A.A) - 06.04.2011 - Türkiye'nin Bingazi Başkonsolosluğu önünde toplanan bir grup doktor ve hemşire, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Libya halkının yanında yer almadığı iddiasıyla protesto gösterisinde bulundu. 17 Şubatta Kaddafi yönetimine karşı ayaklanan muhaliflere, Türkiye'nin yeterli desteği vermediğini öne süren gruplar, Elmuruc Caddesi'ndeki Türkiye Başkonsolosluğu önünde iki gündür protesto gösterisi düzenliyor. Dünkü gösterilerde konsolosluğa saldıran ve tabelalarını söken kalabalık, gece geç saatlere kadar eylemlerini sürdürürken, bugün de sağlık çalışanları protesto gösterisinde bulundu. Ellerindeki muhaliflere ait bayraklarla konsolosluk önünde toplanan beyaz önlüklü doktor ve hemşireler, hazırladıkları Türkçe, Arapça ve İngilizce yazılı pankartlarla Türkiye'yi protesto etti. Gösteriye katılan sağlıkçılar, ''Halkımız ölüyor herkes tehlikede, Müslüman alemi neredesiniz'', ''Meclis Elvatan bizim tek temsilcimiz'', Türk kardeşlerimiz neredesiniz'', ''Kaddafi bir kişi, halk 6 milyon'', ''Tayyip Erdoğan yerini belirle'', ''Halk Fransa bayrağını taşımaktansa, Türk bayrağını taşımak isterdi'' yazılı pankart ve dövizler taşıdı. Çeşitli sloganlar atan ve amaçlarının seslerini Türk halkı ile Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a duyurmak olduğunu bildiren sağlık çalışanları, Başbakan Erdoğan'ın Libya halkının yanında yer alarak, Kaddafi güçleri ile mücadeleye destek vermesini istedi. Yaklaşık 2 saat süren gösteri olaysız sona erdi.

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