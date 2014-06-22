Libya’da Türkiye vatandaşlarına 48 saat süre verildi

Libya'da darbe girişiminde bulunan emekli Tuğgeneral Halife Hafter'e bağlı grupların sözcüsü Albay Muhammed el-Hicazi özel Et-Tedamun ajansına yaptığı açıklamada, "Doğudaki Emsa'ad Sınır Kapısı'ndan batıdaki Sirte şehrine kadar uzanan bölgede yaşayan Türkiye ve Katar vatandaşlarının 48 saat içinde bulundukları yeri terk etmesi gerekiyor" dedi.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, bölgeden ayrılmaları için tanınan sürenin dolmasının ardından gözaltılara başlayacakları tehdidinde bulunan Hicazi, Katar ve Türkiye uyruklu kişilerin ülkede istihbarat faaliyetlerinde bulunduklarını iddia etti.

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye vatandaşlarına Bingazi ve diğer doğu vilayetlerindeki bölgelere seyahat etmemelerini, orada bulunanların bölgeden ayrılmalarını tavsiye etmişti. Bingazi'deki Türkiye Başkonsolosluğu'nun faaliyetleri geçici olarak 14 Haziran'da askıya alınmıştı.

Emekli Tuğgeneral Hafter, çeşitli suçlamalarda bulunduğu Bingazi'deki hükümet yanlısı gruplara karşı "onur savaşı" başlattığını duyurmuş, ülkenin parlamentosu Milli Genel Kongre ve geçiş hükümeti, bu durumu "darbe girişimi" olarak tanımlamıştı. Aralarında eski Başbakan Ali Zeydan’ın da bulunduğu çok sayıda siyasetçi ve üst düzey asker ise Hafter'i desteklediğini açıklamıştı.