T24 LogoT24 Logo
Dünya

Libya'da Türk vatandaşlarına 'Ülkeyi terk edin' uyarısı

Dışişleri Bakanlığı, Türk vatandaşlarına Bingazi ve diğer doğu vilayetlerindeki bölgelere seyahat etmemelerini tavsiye etmişti

22 Haziran 2014 19:25

Libya'da darbe girişiminde bulunan emekli Tuğgeneral Halife Hafter'e bağlı birlikler, Türk ve Katar vatandaşlarına ülkenin doğusundan ayrılmaları için 48 saat süre verdiklerini duyurdu. Sürenin dolmasının ardından Türk ve Katar vatandaşlarının gözaltına alınacağı bildirildi.

Hafter'e bağlı grupların sözcüsü Albay Muhammed el-Hicazi özel Et-Tedamun ajansına yaptığı açıklamada, "Doğudaki Emsa'ad Sınır Kapısı'ndan batıdaki Sirte şehrine kadar uzanan bölgede yaşayan Türk ve Katar vatandaşlarının 48 saat içinde bulundukları yeri terk etmesi gerekiyor" dedi.

Bölgeden ayrılmaları için tanınan sürenin dolmasının ardından gözaltılara başlayacakları tehdidinde bulunan Hicazi, Katar ve Türkiye uyruklu kişilerin ülkede istihbarat faaliyetlerinde bulunduklarını iddia etti.

Dışişleri Bakanlığı, Türk vatandaşlarına Bingazi ve diğer doğu vilayetlerindeki bölgelere seyahat etmemelerini, orada bulunanların bölgeden ayrılmalarını tavsiye etmişti. Bingazi'deki Türkiye Başkonsolosluğu'nun faaliyetleri geçici olarak 14 Haziran'da askıya alınmıştı.

Emekli Tuğgeneral Hafter, çeşitli suçlamalarda bulunduğu Bingazi'deki hükümet yanlısı gruplara karşı "onur savaşı" başlattığını duyurmuş, ülkenin parlamentosu Milli Genel Kongre ve geçiş hükümeti, bu durumu "darbe girişimi" olarak tanımlamıştı. Aralarında eski Başbakan Ali Zeydan'ın da bulunduğu çok sayıda siyasetçi ve üst düzey asker ise Hafter'i desteklediğini açıklamıştı.

ETİKETLER

libyatürk vatandaşlarıülkeyi terk edingözaltıdarbeuyarıhalife hafter

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24