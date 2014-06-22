Libya'da Türk vatandaşlarına 'Ülkeyi terk edin' uyarısı

Libya'da darbe girişiminde bulunan emekli Tuğgeneral Halife Hafter'e bağlı birlikler, Türk ve Katar vatandaşlarına ülkenin doğusundan ayrılmaları için 48 saat süre verdiklerini duyurdu. Sürenin dolmasının ardından Türk ve Katar vatandaşlarının gözaltına alınacağı bildirildi.

Hafter'e bağlı grupların sözcüsü Albay Muhammed el-Hicazi özel Et-Tedamun ajansına yaptığı açıklamada, "Doğudaki Emsa'ad Sınır Kapısı'ndan batıdaki Sirte şehrine kadar uzanan bölgede yaşayan Türk ve Katar vatandaşlarının 48 saat içinde bulundukları yeri terk etmesi gerekiyor" dedi.



Bölgeden ayrılmaları için tanınan sürenin dolmasının ardından gözaltılara başlayacakları tehdidinde bulunan Hicazi, Katar ve Türkiye uyruklu kişilerin ülkede istihbarat faaliyetlerinde bulunduklarını iddia etti.



Dışişleri Bakanlığı, Türk vatandaşlarına Bingazi ve diğer doğu vilayetlerindeki bölgelere seyahat etmemelerini, orada bulunanların bölgeden ayrılmalarını tavsiye etmişti. Bingazi'deki Türkiye Başkonsolosluğu'nun faaliyetleri geçici olarak 14 Haziran'da askıya alınmıştı.



Emekli Tuğgeneral Hafter, çeşitli suçlamalarda bulunduğu Bingazi'deki hükümet yanlısı gruplara karşı "onur savaşı" başlattığını duyurmuş, ülkenin parlamentosu Milli Genel Kongre ve geçiş hükümeti, bu durumu "darbe girişimi" olarak tanımlamıştı. Aralarında eski Başbakan Ali Zeydan'ın da bulunduğu çok sayıda siyasetçi ve üst düzey asker ise Hafter'i desteklediğini açıklamıştı.