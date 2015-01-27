Libya'da Türk turistlerin kaldığı otele silahlı baskın; 5 ölü!

Libya'nın başkenti Trablus'ta, silahlı kişiler lüks bir oteli bastı. AFP'ye konuşan bir güvenlik yetkilisi, etrafları kuşatılan saldırganların kendilerini 21'inci katta havaya uçurduğunu söyledi. AP, IŞİD'in Libya kolunun üstlendiği saldırıda beş turistin öldüğünü duyurdu.

Associated Press'e konuşan bir Corinthia Oteli çalışanı; otelde Türk, İtalyan ve İngiliz misafirlerin kaldığını, ancak saldırı anında otelin büyük oranda boş olduğunu ifade etti.

AP'nin haberine göre, özel harekat komutanı Mahmud Hamza, uydudan yayın yapan El Neba televizyonuna yaptığı açıklamada, beş turistin öldüğünü söyledi. Hamza, hayatını kaybeden kişilerin hangi ülkeden olduğunu açıklamadı.

"Durumun kontrol altında" olduğunu söyleyen Hamza, saldırganların nerede olduğunu belirtmedi ancak otelde başka rehine olmadığını ifade etti.

Anadolu Ajansı, saldırganların, oteldeki 12 turisti rehin aldığını bildirmişti.

Bir emniyet yetkilisi, Reuters'a yaptığı açıklamada, "Güvenlik güçleri misafirleri tahliye ediyor. Saldırganlarla güvenlik güçleri arasında çatışma yaşandı. Saldırganların 23'üncü katta rehin tuttuğu kişiler olabilir. Bu yüksek bir olasılık" demişti.





Otelin etrafı kuşatıldı

Reuters, saldırganların, bomba yüklü bir araç patlattıktan sonra otele girdiğini bildirdi. Patlamada, otelde çalışan üç güvenlik görevlisinin öldüğü belirtildi.

Ajans, silahlı bir kişiyi tutuklayan güvenlik güçlerinin, deniz kıyısındaki otelin çevresini kuşattığını aktardı.

Libya televizyonu, "içeride üst düzey yetkililerin" olduğunu bildirdi ancak başka detay vermedi.

Radikal dinci örgütleri izleyen SITE Inteligence, saldırıyı IŞİD'in Libya kolunun üstlendiğini bildirdi.

Otelin konumuna ilişkin Google Maps'te yer alan görüntü şöyle: