Libya'da Türk oteline silahlı baskın

Trablus'un en büyük üç otelinden biri olan ve işletmeciliği Türkler tarafından yapılan otel, silahlı milisler tarafından basıldı.

Türkler ile çok sayıda yabancının kaldığı otele, uzun namlulu silahlarla havaya ateş ederek giren milisler, otelin kafeteryasındaki masaları devirip camları kırdı. Silahlı milisler, otelin Türk asıllı Genel Müdürü Ş.K'yı darp etti. Ş.K'yı otelden silah zoruyla bilinmeyen bir yere götüren silahlı milisler, AA ekibine yönelerek kamera ve fotoğraf makinelerine zorla el koymak istediler. Silahlı milislerden bazıları, AA ekibinin ekipmanlarını vermemekte direnmesi üzerine, havaya ateş edip, namluları doğrultarak tehdit ettiler.

Libyalı otel çalışanlarının araya girmesi üzerine silahlarını indiren milisler, kayıtları kontrol ederek görüntü ve fotoğraflara el koydu. Daha sonra, kamera ve fotoğraf makinelerini geri veren silahlı milisler, otel giriş ve çıkışlarını kapatarak otel personeli ile AA ekibinin çıkışını engelledi.

AA ekibinin, telefonla durumu Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliği yetkililerine iletmeleri üzerine, Büyükelçi Ali Kemal Aydın, beraberindeki elçilik görevlileri ve tam teçhizatlı özel hareket polisleri ile otele geldi.

Büyükelçi Aydın ve oteldekiler, binayı terk etmeye hazırlanırken, otel dışında silahlı milisler ile Ulusal Geçiş Konseyi (NTC) yetkilileri arasında gerginlik yaşandığından tahliye için bir süre beklenildi. Türk güvenlik görevlilerinin, bir süre sonra otelin terk edilebileceğini söylemeleri üzerine, otelin Türk çalışanları ile AA ekibinin tahliyesi sağlandı.

Öte yandan, silahlı milisler tarafından alıkonulan Ş.K'nın serbest bırakılması için Libya Ulusal Geçiş Konseyi (NTC) yetkilileri ile irtibata geçen Büyükelçi Aydın, uzun uğraşların ardından Ş.K'yı serbest bıraktırdı.



'Devlet otoritesini tanımakta zorlanıyorlar'



Olayın ardından, Büyükelçi Aydın, Libya'nın bir geçiş dönemi yaşadığını belirterek. ''Silahlı milislerin hala devlet otoritesini tanımakta zorlandığını ve bunun bir süre daha olacağını'' söyledi.

Aydın, ''Ümitliyiz. İnşallah kardeş Libya bu problemleri aşacak. Türkiye ve Türk halkına karşı Libyalılar nazarında büyük bir sevgi, sempati ve olumlu hisler var. Bunu Libyalılar'ın, bize karşı, Türklere karşı yaptığı bir hareket olarak değerlendirmiyoruz. Bir grubun, fevri ve bireysel bir hareketi olarak görüyoruz. İnşallah bunları da arkada bırakacağız''dedi.

Otelin Genel Müdürü Ş.K. ise olayın gerçekleşmesine öncülük eden A.D. adlı Libyalı'nın, silahlı bir milis grubun önderlerinden olduğunu, silah ve mühimmat bulundurduğu, uygunsuz tavırlar sergilediği için otelden ayrılmasını istediklerinden oteli bastığını anlattı.



'Kötü mamele yok'



Ş.K, otelde ve araçla götürüldüğü sırada darp edildiğini, götürüldüğü yerde ise kötü bir muameleye maruz kalmadığını söyledi.

Alıkonulduğu sırada silahlı milislerin, kendileriyle irtibata geçen Libyalı yetkililerden para talep ettiklerini anlatan Ş.K, ancak para talebinin kendisiyle ilgili olmadığını kaydetti.

Olayı münferit olarak nitelendiren Ş.K, yaşananların Türkiye-Libya arasındaki yakınlığa gölge düşürmemesi gerektiğini kaydetti.

Ş.K, olayla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığını, ancak otelin basılmasına öncülük eden kişinin bunlar arasında yer almadığını bildirdi.



'Libyalılar da şikayetçi'



Bu arada, Libya'da gerçekleştirilen devrimin ardından henüz devlet otoritesi kurulamadığı, silahlı milisler kontrol altına alınamadığı için benzer şiddet olaylarına sık sık rastlanılıyor.

Ellerindeki ağır silahlarla bulundukları bölgeleri kontrolleri altında tutan silahlı milisler, zaman zaman merkezi yönetime de karşı durabiliyorlar.

Farklı gruplar arasında çatışmaların da yaşandığı Libya'da, silahlı milisler, merkezi idareden para alamadıkları gerekçesiyle yolları kapatıp eylem yapabiliyorlar.

Gençlerin hala silahlarla dolaştığı Trablus'ta halk, güvenlik olmayışından şikayetçi ve korkudan erken evlerine çekiliyor.