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Dünya

Libya'da THY ofisi soygun amaçlı basıldı: 1 ölü

Trablus kentinde buLunan THY ofisine soygun amaçlı saldırı düzenlendi, 1 kişi öldü

27 Aralık 2013 23:59

Libya'nın Trablus kentinde buLunan THY ofisine soygun amaçlı saldırı düzenlendi, ofisin muhasebe sorumlusu hayatını kaybetti.

Uğur Ergan'ın hürriyet.com'da yer alan haberine göre, bir iş hanında bulunan THY ofisinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı iki THY personeli dün akşam saatlerinde yılsonu hesap kapatma işlemleri için çalışıyordu. 

Ofise ellerinde demir çubuklarla giren kimliği belirsiz kişi veya kişiler,  iki THY personeline saldırarak vurmaya başladılar. 

Saldırıda başından ağır darbeler alan muhasebe sorumlusu  THY personeli Uğur Tezcan yaşamını yitirirken, Nadide Duman ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. 

Ofisteki tüm paranın da çalındığı anlaşıldı.  Türkiye’nin Trablus Büyükelçisi  Ahmet Yakıcı  hemen olay yerine gidip, Libya Emniyet Müdürlüğü yetkilileri ile irtibata geçip saldırgan veya saldırganların biran önce yakalanması talebinde bulundu.

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu da THY Genel Müdürlüğü’nü arayarak büyükelçinin gereken girişimleri yaptığını bildirdi. Bu arada THY’den bir ekip ölen personelin cenazesini almak ve yaralı personelin de Türkiye’ye transferini sağlayabilmek için  Libya’ya gitti.

Evli ve bir çocuk babası olan Tezcan, 13 yıldır THY'de görev yapıyordu.

 

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